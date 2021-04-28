Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Salih Uçan Beşiktaş'a ‘evet’ dedi

Son dakika spor haberleri: 'a ‘evet’ dedi

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala zirvede yer alan ve adım adım şampiyonluğa başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Sezon başında kiraladığı ve performanslarıyla beğeni toplayan Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ı kadrosunda tutmak için girişimlerini sürdüren siyah-beyazlılar, ilk transferini bitirdi. Kara Kartal, bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla gösterdiği etkili performansla göz dolduran ve Galatasaray ile Trabzonspor'un da gündeminde yer alan transferinde mutlu sona ulaştı. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul ettiği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberleri: Salih Uçan Beşiktaş'a ‘evet’ dedi
'la adı anılan 'ın siyah-beyazlıların teklifine olumlu baktığı kaydedildi. Hatta 27 yaşındaki orta saha, Beşiktaş'ın yaptığı 1.1 milyon euro'luk teklifi kabul ettiği belirtildi. Salih, bu sezon formasıla 38 maçta 3 gol atıp, 7 asist yaparak kariyerinin en verimli sezonunu geçiriyor.
SON DAKİKA