Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i belli oldu!

'ın maçı 11'i belli oldu!

'in 38. haftasında sahasında 'ı konuk edecek. Liderlik koltuğunda yer alan Beşiktaş, zorlu bir virajı daha kayıpsız atlatmak istiyor. Ligin zorlu ekiplerinden yönetimindeki Rizespor da Beşiktaş'ı yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Zorlu mücadele öncesi iki takımın da 11'i belli oldu. Maçla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 19:33 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 19:34
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i belli oldu!

'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

📺 RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Beşiktaş maçı 28 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da 'de canlı yayınlanacak.

👉RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Ç.RİZESPOR: Gökhan Akkan, Baiano, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Erik Sabo, Yasin Pehlivan, Michalak, Boldrin, Samudio.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Dorukhan, , , N'Sakala, , , Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Gökhan Töre.

👉ÇAYKUR RİZESPOR 17 MAÇTIR KAZANAMIYOR

, Beşiktaş'ı Süper Lig'de 17 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde 'da 1-0'lık sonuçla alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 17 maçtan 12'sini yitirdi, 5'inde berabere kaldı.

👉BEŞİKTAŞ, RİZE'DEKİ SON 8 MAÇTA YENİLMEDİ

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında 'de yapılan 18 lig maçında galibiyet sayısında siyah-beyazlıların 6 farkla üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş, deplasmanda 11 kez kazanırken, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 kez galip geldi. Rize'deki 2 maçta ise eşitlik bozulmadı, siyah-beyazlılar 30, yeşil-mavililer ise 21 gol attı. Rakibine dış sahada son olarak 2005-2006'da mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından deplasmandaki 8 maçta 7 galibiyet ve bir beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu arada, 1987-1988 sezonunda Rize'de oynanması gereken maç, Çaykur Rizespor'un cezası nedeniyle Ankara'da yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.

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