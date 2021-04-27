Son dakika transfer haberi: Salih Uçan bombası patladı! Teklifi kabul etti

Galatasaray ve Trabzon'un da istediği Alanyasporlu Salih Uçan'ın, Beşiktaş'ın yaptığı 1.1 milyon Euro'luk teklife sıcak baktığı ifade edildi.

3 takım da Salih Uçan transferi için kıyasıya bir mücadeleye girmiş durumda. Uçan, bu sezon 3 gol ve 7 asistle oynuyor.