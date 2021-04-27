Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Salih Uçan bombası patladı! Teklifi kabul etti

Son dakika transfer haberi: bombası patladı! Teklifi kabul etti

Son dakika transfer haberi: 'de ile gösterdiği performans ile , ve 'un transfer listesine giren 'ın yeni durağının neresi olacağı merak konusu olmuştu. Yıldız futbolcu devinin teklifini kabul etti. İşte son gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 18:11 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 18:16
Son dakika transfer haberi: Salih Uçan bombası patladı! Teklifi kabul etti

'in büyükleri bir yandan şampiyonluk yarışı verirken, diğer yandan da transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Salih Uçan bombası patladı! Teklifi kabul etti

Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek için hem hem de kıyısaya bir rekabet içinde.

Son dakika transfer haberi: Salih Uçan bombası patladı! Teklifi kabul etti

Bu sezon Alanyaspor'da dikkat çeken bir performans ortaya koyan büyük takımların transfer listesinde.

Son dakika transfer haberi: Salih Uçan bombası patladı! Teklifi kabul etti

ve Trabzon'un da istediği Alanyasporlu 'ın, 'ın yaptığı 1.1 milyon Euro'luk teklife sıcak baktığı ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Salih Uçan bombası patladı! Teklifi kabul etti

3 takım da transferi için kıyasıya bir mücadeleye girmiş durumda. Uçan, bu sezon 3 gol ve 7 asistle oynuyor.

Son dakika transfer haberi: Salih Uçan bombası patladı! Teklifi kabul etti

SALİH UÇAN BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

'un da listesine bulunan 27 yaşındaki orta sahanın, 'ın yaptığı 1.1 milyon Euro'luk teklifi kabul ettiği öğrenildi. 'ı, Sergen Yalçın da kadrosunda görmeyi çok istiyor.

Son dakika transfer haberi: Salih Uçan bombası patladı! Teklifi kabul etti

ALANYA FORMASIYLA YENİDEN DOĞDU

Bu sezon Alanya forması altında çıktığı 38 maçta 3 gol atıp, 7 asist yaparak kariyerinin en fazla skora katkı yaptığı sezonunu geçiren Salih, adeta küllerinden doğdu. Tecrübeli orta saha, yıldızının parladığı Fenerbahçe ile 67 müsabakaya çıkmış, sonrasında gittiği İtalyan ekibi Roma ile 10, Empoli ile de 14 karşılaşmada görev yapmıştı.

Son dakika transfer haberi: Salih Uçan bombası patladı! Teklifi kabul etti

27 yaşındaki futbolcu, İsviçre'nin Sion takımında 20 maçta forma giymişti. Salih, kulüp kariyeri boyunca 230 mücadelede 14 gol atmayı başarırken, 78 kez milli oldu ve 15 gol kaydetti. (Sabah)

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