Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cyle Larin ve Atiba Hutchinson gelişmesi! Rizespor maçında...

Son dakika spor haberleri: 'ta ve Atiba Hutchinson gelişmesi! maçında...

'de lider , 38. hafta maçında ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle maçında forma giyemeyen ve Atiba Hutchinson, Rizespor maçı kadrosuna dahil edildi. İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 12:04 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 13:05
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Cyle Larin ve Atiba Hutchinson gelişmesi! Rizespor maçında...

'a Kanadalı golcüsü 'den sevindirici haber geldi. Son haftalarda sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle kadro kurmakta zorlanan teknik direktör , farklı alternatifler üzerinde durmuştu. maçının son anlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Cyle Larin, karşılaşmasında forma giyememişti. 'ın sakatlığının devam etmesi ve 'un da sezonu kapatması sonrası santrfor mevkisinde sorun yaşayan 'da tüm gözler Cyle Larin'in son durumuna çevrilmişti.

KADROYA DAHİL EDİLDİ!
Bu sezon attığı gollerle takımına büyük katkı veren Cyle Larin, maçı kadrosuna dahil edildi. Kanadalı hücum oyuncusu, kritik virajda Sergen Yalçın'ın önemli kozlarından biri olacak.

ATIBA DA KADRODA!
Beşiktaş orta sahasının en önemli isimleri arasında yer alan Atiba Hutchinson da müjdeli haber geldi. Yıldız futbolcu, Rizespor kafilesine dahil edildi.

ROSIER VE NECİP CEZALI!
Beşiktaş'ta sarı kart cezaları bulunan Valentin Rosier ve Necip Uysal Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Bu sezon 8. sarı kartını gören Rosier, cezası nedeniyle ikinci kez takımını yalnız bırakacak.

Ligdeki İttifak Holding Konyaspor maçlarının yanı sıra Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ve Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarında sarı kart gören Necip de cezası nedeniyle sahadaki yerini alamayacak.

İşte Beşiktaş'ın Rizespor maçı kamp kadrosu...

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