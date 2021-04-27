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Son dakika haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın 11 sıkıntısı! ve Atiba...

'in 38. haftasında lider Beşiktaş zorlu deplasmanına çıkacak. İki hafta üst üste gelen beraberliklerin ardından 'u yenerek rahat bir nefes alan siyah-beyazlılar, Rizespor maçı öncesi kadro sıkıntısı yaşıyor. İşte Beşiktaş'taki son durum...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 10:34
Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın 11 sıkıntısı! Larin ve Atiba...

maçına 7 eksikle çıkan Beşiktaş'ta, iki isim farklı olarak çalışmalara geri döndü. Takımın elde kalan en önemli hücum silahı Cyle takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalışma yaparken, kaptan Atiba sakatlıktan kurtuldu ve Rizespor maçı hazırlıkları için takıma katıldı.

, ve 'ın sezonu kapatması, Necip ve 'in cezalı olması nedeniyle, gözler tümüyle bu iki isme çevrilmişti. Tedaviye olumlu yanıt veren Atiba, deplasmandaki karşılaşmada ilk 11'deki yerini alacak ve Ljajic'in partneri olacak. Adalesindeki ağrı henüz tam olarak geçmeyen Larin'in oynamak istediği ancak Sergen Yalçın'ın, oyuncusunu riske atmak istemediği öğrenildi.

SAĞ BEK DORUKHAN'IN!

Beşiktaş'ta Rosier ve Necip'in aynı anda cezalı duruma düşmesi gözleri sağ bek mevkisine çevirdi. Daha önce burada N'Sakala'yı da kullanan Sergen Yalçın'ın, maçında bu bölgede Dorukhan Toköz'ü oynatması bekleniyor.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i şöyle;

Ersin, Dorukhan, Welinton, , N'Sakala, , Atiba, Ljajic, , N'Koudou, Larin ().

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