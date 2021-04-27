Kanatlarıyla yükseliyor

Kayserispor'u önemli eksiklerine rağmen 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta kanat oyuncularının bu sezonki performansı dikkat çekiyor. Ghezzal ve Rosier önderliğindeki sağ kanat 21 asiste imza atarken, 7 kez fileleri havalandırdı. Sol kanatta müthiş bir performans sergileyen Cyle Larin, 15 gol atarken, N'Koudou 6, N'Sakala ise 1 gol kaydetti. Sol kanat oyuncuları toplamda 22 gol üretirken arkadaşlarına da 12 asist yaptı.
SAĞ KANAT
GHEZZAL 4 GOL 15 ASİST G.TÖRE 2 GOL 1 ASİST ROSIER 1 GOL 5 ASİST TOPLAM 7 GOL 21 ASİST
SOL KANAT
LARIN 15 GOL 4 ASİST N'KOUDOU 6 GOL 4 ASİST N'SAKALA 1 GOL 2 ASİST RIDVAN - 2 ASİST