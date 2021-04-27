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Kanatlarıyla yükseliyor

'u önemli eksiklerine rağmen 3-1 mağlup eden 'ta kanat oyuncularının bu sezonki performansı dikkat çekiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 06:50
Kanatlarıyla yükseliyor
'u önemli eksiklerine rağmen 3-1 mağlup eden 'ta kanat oyuncularının bu sezonki performansı dikkat çekiyor. Ghezzal ve önderliğindeki 21 asiste imza atarken, 7 kez fileleri havalandırdı. Sol kanatta müthiş bir performans sergileyen , 15 gol atarken, N'Koudou 6, N'Sakala ise 1 gol kaydetti. oyuncuları toplamda 22 gol üretirken arkadaşlarına da 12 asist yaptı.

SAĞ KANAT

GHEZZAL 4 GOL 15 ASİST
G.TÖRE 2 GOL 1 ASİST
ROSIER 1 GOL 5 ASİST
TOPLAM 7 GOL 21 ASİST

SOL KANAT

LARIN 15 GOL 4 ASİST
N'KOUDOU 6 GOL 4 ASİST
N'SAKALA 1 GOL 2 ASİST
RIDVAN - 2 ASİST

TOPLAM 22 GOL 12 ASİST
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