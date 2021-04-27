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Beşiktaş'ta 3 isim ceza sınırında!

Spor Toto 'in 38. haftasında ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta 3 futbolcu ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlı ekipte 39. haftadaki maçı öncesi , ve 'ün üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular Çaykur Rizespor karşısında sarı kart gördüğü takdirde cezalı duruma düşecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 11:38 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 12:08
Beşiktaş'ta 3 isim ceza sınırında!

Beşiktaş, 'in 38. haftasında yarın 'a konuk olacak. 'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligin 37. haftasında 'u 3-1 yenen Beşiktaş; 23 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 75 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.

Çaykur Rizespor ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ile 13 yenilgi sonunda 42 puan elde etti ve 12. sırada yer alıyor.

SON 3 DEPLASMAN MAÇINDA 5 PUAN YİTİRDİ

Beşiktaş, şampiyonluk yarışında son 3 deplasman maçında kritik 5 puan kaybı yaşadı.

Dış sahada 'ya 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 'u ise 4-2 mağlup etti. Beşiktaş, deplasmandaki son maçında ise ile 0-0 berabere kaldı.

WELINTON OYNAYABİLECEK

Sarı kart cezası biten Welinton, yarınki karşılaşmada görev alabilecek.

Welinton cezası nedeniyle Hes Kablo Kayserispor maçında oynayamamıştı.

ROSIER VE NECİP CEZALI

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları bulunan ve Uysal yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu sezon 8. sarı kartını gören Rosier, cezası nedeniyle ikinci kez takımını yalnız bırakacak.

Ligdeki İttifak Holding Konyaspor maçlarının yanı sıra Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ve Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarında sarı kart gören Necip de cezalı duruma düşmüştü.

3 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekipte 39. haftadaki maçı öncesi , ve 'ün üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular Çaykur Rizespor karşısında sarı kart gördüğü takdirde cezalı duruma düşecek.

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