Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Altınordu'nun genç yıldızı...

Süper Lig'de şampiyonluk hedefinde olan Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefinde olan Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden siyah-beyazlılar, transferde genç oyunculara ayrı bir önem veriyor.
Belirlediği mali kriterlerden taviz vermeyecek olan Kartal, gelecek vaat eden potansiyeli yüksek isimleri gündeminde tutuyor.
İlerleyen dönemde kulübe bonservis getirisi sağlayabilecek yıldız adaylarını hedefine alan Beşiktaş'ta gözler futbolcu fabrikası Altınordu'ya çevrildi.
Bir süredir ön libero mevkisi için temaslarını sıklaştıran siyah-beyazlı yönetim, daha önce de gündemine gelen 22 yaşındaki oyuncu için yeniden harekete geçti.
Hedefteki isimler için düğmeye basan Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündemine gelen Altınordu'nun orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün'ü kadrosuna katmak istiyor.
SAVUNMADA DA GÖREV YAPABİLİYOR!
Asıl mevkisi ön libero olan Oğulcan Üngün, stoper pozisyonunda da görev alabiliyor. 22 yaşındaki futbolcunun İzmir ekibiyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
Bu sezon Altınordu formasıyla Spor Toto 1. Lig'de 26 maça çıkan Oğulcan, 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
Transfer hedeflerinden bahseden genç futbolcu, Süper Lig'e transfer olmayı ve daha sonrasında hedefinin Avrupa olduğunu ifade etti.
İşte o sözler...
"SÜPER LİG BENİM İÇİN BASAMAK"
"Geçtiğimiz ara transfer döneminde başta Beşiktaş olmak üzere adı Galatasaray ile de adı anılan Oğulcan, "Tabii ki kulübümün menfaatleri doğrultusunda Süper Lig'e veya Avrupa'ya transfer olmak istiyorum."
Kulübümü en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Süper Lig'i basamak olarak kullanacağıma eminim, oradan Avrupa'ya gideceğime inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı."