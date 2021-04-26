Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Altınordu'nun genç yıldızı...

Son dakika spor haberleri: 'tan 'a transfer çalımı! 'nun genç yıldızı...

Sezonu mutlu sonla bitirmek için kalan haftalarda hata yapmak istemeyen 'ta bir yandan transfer operasyonu da sürüyor. Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılardan flaş bir hamle geldi. mevkisine transfer yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş, geçtiğimiz ara transfer döneminde gündemine gelen genç yıldız adayı için yeniden harekete geçti. , ezeli rakibi 'ın da takibinde bulunan 'nun gelecek vaat eden futbolcusunu sezonun tamamlanmasının ardından kadroya katmak istiyor. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 11:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Altınordu'nun genç yıldızı...

Süper Lig'de şampiyonluk hedefinde olan 'ta önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Altınordu'nun genç yıldızı...

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden siyah-beyazlılar, transferde genç oyunculara ayrı bir önem veriyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Altınordu'nun genç yıldızı...

Belirlediği mali kriterlerden taviz vermeyecek olan , gelecek vaat eden potansiyeli yüksek isimleri gündeminde tutuyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Altınordu'nun genç yıldızı...

İlerleyen dönemde kulübe bonservis getirisi sağlayabilecek yıldız adaylarını hedefine alan 'ta gözler futbolcu fabrikası 'ya çevrildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Altınordu'nun genç yıldızı...

Bir süredir ön libero mevkisi için temaslarını sıklaştıran siyah-beyazlı yönetim, daha önce de gündemine gelen 22 yaşındaki oyuncu için yeniden harekete geçti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Altınordu'nun genç yıldızı...

Hedefteki isimler için düğmeye basan , ezeli rakibi 'ın da gündemine gelen 'nun oyuncusu Oğulcan Ülgün'ü kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Altınordu'nun genç yıldızı...

SAVUNMADA DA GÖREV YAPABİLİYOR!
Asıl mevkisi ön libero olan Oğulcan Üngün, stoper pozisyonunda da görev alabiliyor. 22 yaşındaki futbolcunun İzmir ekibiyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Altınordu'nun genç yıldızı...

Bu sezon formasıyla Spor Toto 1. Lig'de 26 maça çıkan Oğulcan, 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Altınordu'nun genç yıldızı...

Transfer hedeflerinden bahseden genç futbolcu, Süper Lig'e transfer olmayı ve daha sonrasında hedefinin Avrupa olduğunu ifade etti.

İşte o sözler...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Altınordu'nun genç yıldızı...

"SÜPER LİG BENİM İÇİN BASAMAK"
"Geçtiğimiz ara transfer döneminde başta olmak üzere adı ile de adı anılan Oğulcan, "Tabii ki kulübümün menfaatleri doğrultusunda Süper Lig'e veya Avrupa'ya transfer olmak istiyorum."

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Altınordu'nun genç yıldızı...

Kulübümü en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Süper Lig'i basamak olarak kullanacağıma eminim, oradan Avrupa'ya gideceğime inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı."

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