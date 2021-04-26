Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı! Altınordu'nun genç yıldızı...

"SÜPER LİG BENİM İÇİN BASAMAK"

"Geçtiğimiz ara transfer döneminde başta Beşiktaş olmak üzere adı Galatasaray ile de adı anılan Oğulcan, "Tabii ki kulübümün menfaatleri doğrultusunda Süper Lig'e veya Avrupa'ya transfer olmak istiyorum."