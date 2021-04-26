Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Atiba sevinci

Son dakika spor haberi: 'ta sevinci

Son dakika haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta sakat futbolcuların çok olması teknik heyeti sıkıntıya sokmuştu. Siyah-beyazlılar geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 'dan ise müjdeli haber geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 19:15
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Atiba sevinci

, 'in 38. haftasında ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılarda sakatlığını atlatan , karşılaşmada forma giyecek.

Tedavisi devam eden ve saha antrenmanalarına başlayan 'in durumu ise maç günü belli olacak.

Sakatlıkları süren ve , deplasmanında da görev yapamayacaklar.

Sağlık heyeti, iki oyuncuyu 39. haftada oynanacak maçına yetiştirmeye çalışıyor.

28 Nisan çarşamba günü 'nda oynanacak karşılaşma saat 20:30'da başlayacak.

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