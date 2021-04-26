Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan oyuncularına Fenerbahçe uyarısı!

Bu sezon ilk kez santrforsuz oynayan ve küme düşme hattındaki bir takıma karşı üç gol atarak üç puan kazanmanın önemli bir başarı olduğunu söyleyen Sergen Yalçın'ın, "Kayserispor maçı öncesinde de söylediğim gibi artık bizim için her maç ayrı bir final. Bu tempoyu ve coşkuyu devam ettirmemiz lazım. Bahanemiz yok, çıkıp oynayacağız, dedik; sizler de bunu başardınız. Ne söylesem az. İnancınızı da, cesaretinizi de hiçbir zaman kaybetmeyin" diye konuştuğu öğrenildi.