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Son dakika haberleri | 'ta 'dan oyuncularına uyarısı!

'de iki haftalık puan kayıplarının ardından 'u mağlup ederek liderliğini sürdüren 'ta, teknik direktör futbolcularına motivasyon konuşması yaptı. İşte Yalçın'ın o sözleri ve uyarısı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 11:44
Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan oyuncularına Fenerbahçe uyarısı!

galibiyetiyle rahat bir nefes alan ve kalan beş hafta için moral depolayan 'ta, teknik direktör , maç sonrasında öğrencilerine motivasyon konuşması yaptı.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan oyuncularına Fenerbahçe uyarısı!

Soyunma odasındaki konuşmada, gelecek adına ümit dolu mesajlar veren çalıştırıcı, şampiyonluğun artık kendi ellerinde olduğunu dile getirdi.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan oyuncularına Fenerbahçe uyarısı!

Bu kadar eksiğe rağmen, takımda görev alanların bulunmayan arkadaşlarını aratmadığına vurgu yapan ve bunun için takımı kutlayan siyah - beyazlı teknik adamın, "Elbette üç puan önemli ama bu tablo da bizi çok umutlandırdı" diyerek birlik-beraberlik tablosunun kendilerini başarıya taşıdığını söyledi.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan oyuncularına Fenerbahçe uyarısı!

Bu sezon ilk kez santrforsuz oynayan ve küme düşme hattındaki bir takıma karşı üç gol atarak üç puan kazanmanın önemli bir başarı olduğunu söyleyen 'ın, " maçı öncesinde de söylediğim gibi artık bizim için her maç ayrı bir final. Bu tempoyu ve coşkuyu devam ettirmemiz lazım. Bahanemiz yok, çıkıp oynayacağız, dedik; sizler de bunu başardınız. Ne söylesem az. İnancınızı da, cesaretinizi de hiçbir zaman kaybetmeyin" diye konuştuğu öğrenildi.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan oyuncularına Fenerbahçe uyarısı!

'in haberine göre deneyimli teknik adamın son sözlerinde şu şekilde oldu;

"Rakiplerin fikstürü ya da kimlerle oynayacağı, ne kadar puan kazanıp kaybettikleri bizler için öncelikli olmamalı. Biz kendi maçlarımızı kazanıyor muyuz ona bakacağız. Eğer kazanıyorsak şampiyonuz. Bunu herkes böyle bilmeli" şeklinde uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

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