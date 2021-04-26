Son dakika Beşiktaş haberi: Transferi Rachid Ghezzal bitirecek!

Sabah'ın haberine göre; İngilizler'in 7 milyon Euro ısrarının ise başarılı oyuncunun tavrıyla kırılacağına inanılıyor. Leicester ile sadece 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Ghezzal'ın da Beşiktaş'ta kalmak istemesi bu transferin çözümündeki önemli detaylardan biri olacak.

Siyah-beyazlılarda ikinci baharını yaşayan, hem kulüp kariyerinde çıkışa geçen hem de yıllar sonra Cezayir Milli Takımı'na dönen 28 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta kalmak istediğini hem menajerine hem de Leicester City'e de iletmiş durumda.



