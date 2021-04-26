Son dakika Beşiktaş haberi: Transferi Rachid Ghezzal bitirecek!

Beşiktaş yönetimi, takım şampiyonluğa koşarken diğer yandan da transfer mesaisini sürdürüyor. Siyah beyazlılar, lig bitmeden Rachid Ghezzal'ın bonservisini almak istiyor.
Beşiktaş yönetimi, takım şampiyonluğa koşarken diğer yandan da transfer mesaisini sürdürüyor. Siyah beyazlılar, lig bitmeden Rachid Ghezzal'ın bonservisini almak istiyor.
28 yaşındaki oyuncu için, kulübü Leicester City'nin "Sezon sonu görüşelim" yanıtına rağmen işi riske atmak istemeyen Beşiktaş yönetimi, İngiliz ekibiyle temasları sıklaştırdı ve bonservis pazarlığına girişti.
LEİCESTER İLE 1 YIL DAHA KONTRATI VAR
Bu sezon attığı 4 golün yanı sıra, 15 asistle de harikalar yaratan Cezayirli sağ kanat için Beşiktaş yönetimi 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Sabah'ın haberine göre; İngilizler'in 7 milyon Euro ısrarının ise başarılı oyuncunun tavrıyla kırılacağına inanılıyor. Leicester ile sadece 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Ghezzal'ın da Beşiktaş'ta kalmak istemesi bu transferin çözümündeki önemli detaylardan biri olacak.
Siyah-beyazlılarda ikinci baharını yaşayan, hem kulüp kariyerinde çıkışa geçen hem de yıllar sonra Cezayir Milli Takımı'na dönen 28 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta kalmak istediğini hem menajerine hem de Leicester City'e de iletmiş durumda.
Bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de forma giyen 3238 oyuncu arasında Rachid Ghezzal'den daha fazla asist yapan tek isim B.Münihli Thomas Müller (17).
2010/11'den bu yana Süper Lig'de sadece dört oyuncu bir Süper Lig sezonunda 15 asist yapabildi: Rachid Ghezzal 2020/21, Edin Visca 2017/18 , Wesley Sneijder 2016/17, Cicinho 2013/14.
Beşiktaş'ta 15 asist yapıp, 4 gol atarak 19 gole etki eden Ghezzal her 104 dakikada bir skora katkı vermeyi başardı.