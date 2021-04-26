Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş haberi: Transferi Rachid Ghezzal bitirecek!

Son dakika haberi: Transferi bitirecek!

Son dakika spor haberi: , 'ın bonservisini almak istiyor. 5 milyon Euro önerdi, 7 milyon Euro istedi. Yıldız oyuncu ise devreye girerek kulübünü ikna edip fiyatı düşürmelerini talep edecek. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberi: Transferi Rachid Ghezzal bitirecek!

yönetimi, takım şampiyonluğa koşarken diğer yandan da transfer mesaisini sürdürüyor. Siyah beyazlılar, lig bitmeden 'ın bonservisini almak istiyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Transferi Rachid Ghezzal bitirecek!

28 yaşındaki oyuncu için, kulübü Leicester City'nin "Sezon sonu görüşelim" yanıtına rağmen işi riske atmak istemeyen yönetimi, İngiliz ekibiyle temasları sıklaştırdı ve bonservis pazarlığına girişti.

Son dakika Beşiktaş haberi: Transferi Rachid Ghezzal bitirecek!

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Bu sezon attığı 4 golün yanı sıra, 15 asistle de harikalar yaratan Cezayirli sağ kanat için yönetimi 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Transferi Rachid Ghezzal bitirecek!

Sabah'ın haberine göre; 'in 7 milyon Euro ısrarının ise başarılı oyuncunun tavrıyla kırılacağına inanılıyor. Leicester ile sadece 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Ghezzal'ın da 'ta kalmak istemesi bu transferin çözümündeki önemli detaylardan biri olacak.

Son dakika Beşiktaş haberi: Transferi Rachid Ghezzal bitirecek!

Siyah-beyazlılarda ikinci baharını yaşayan, hem kulüp kariyerinde çıkışa geçen hem de yıllar sonra Cezayir Milli Takımı'na dönen 28 yaşındaki oyuncu, 'ta kalmak istediğini hem menajerine hem de Leicester City'e de iletmiş durumda.

Son dakika Beşiktaş haberi: Transferi Rachid Ghezzal bitirecek!

Bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de forma giyen 3238 oyuncu arasında 'den daha fazla asist yapan tek isim B.Münihli Thomas Müller (17).

Son dakika Beşiktaş haberi: Transferi Rachid Ghezzal bitirecek!

2010/11'den bu yana Süper Lig'de sadece dört oyuncu bir Süper Lig sezonunda 15 asist yapabildi: 2020/21, Edin Visca 2017/18 , Wesley Sneijder 2016/17, Cicinho 2013/14.

Son dakika Beşiktaş haberi: Transferi Rachid Ghezzal bitirecek!

'ta 15 asist yapıp, 4 gol atarak 19 gole etki eden Ghezzal her 104 dakikada bir skora katkı vermeyi başardı.

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