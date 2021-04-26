Haberler Beşiktaş Ghezzal farkı

Ghezzal farkı

1 gol, 1 asistle maçında yine klasını konuşturan Cezayirli, “Takım için gerekirse forvet ya da savunmada oynarım. Artık hata yapma lüksümüz yok” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Ghezzal farkı

Beşıktaş'ın yıldızı Ghezzal, karşısında siyah-beyazlıları sürükleyen isim oldu.

Penaltıdan attığı golle gol perdesini açan Cezayirli futbolcu, N'Koudou'nun ikinci golünde de yaptığı asistle, bu sezonki asist sayısını 15'e çıkardı. Ligde 4 golü bulunan Ghezzal, toplamda 19 gole direkt etki etti. Özellikle orta sahada 'le birlikte iyi bir görüntü ortaya koyan , savunmaya yardımıyla da maçta öne çıkan isimlerden oldu. 'ta mutlu olduğunu her fırsatta yineleyen Ghezzal, "Önümüzde beş final maçı var. Hata yapma lüksümüz yok. Gerekirse forvet ya da savunmada oynarım. Takıma faydalı olmak istiyorum" dedi.

SON DAKİKA