Beşiktaş'ın eski gözdesi Hulk'tan flaş sözler! "Oynamaya ihtiyacım var"

Beşiktaş, sezon başında Brezilyalı Hulk'u transfer etmek istemiş ancak yıldız futbolcu ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro'ya imza atmıştı.
Siyah beyazlı kulübün teknik direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon Hulk transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Forvet hattını bir oyuncu ile güçlendirmek istiyoruz. Hulk düşündüğümüz bir oyuncu. Önemli bir oyuncu, tartışmaya kapalı. Herhalde kendisiyle görüşüyorlar. Şartlar bize uyarsa, bir forvet almak istiyoruz." demişti.
Bununla beraber Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de o dönem konu ile ilgili, "Hulk veya Cenk Tosun, maddi şartlarımızı zorlamıyorsa olur. Hulk transferi, bizim istediğimiz rakamlara gelinmediği için bitmedi. Kaldı ki, göndermemiz gereken oyuncular var. Ben ekonomik olarak Beşiktaş'ın geleceğini riske sokamam." ifadelerini kullanmıştı.