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'ın eski gözdesi 'tan flaş sözler! "Oynamaya ihtiyacım var"

'ta son dakika haberi... Yaz transfer sezonunda adı sıkça siyah beyazlılarla anılan ancak transferi gerçekleşmeyen , Brezilya ekiplerinden 'ya imza atmıştı. Yıldız futbolcu, verdiği bu karardan dolayı pişman olduğunu dile getirdi. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 14:27 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 15:17
Beşiktaş'ın eski gözdesi Hulk'tan flaş sözler! "Oynamaya ihtiyacım var"

, sezon başında Brezilyalı 'u transfer etmek istemiş ancak yıldız futbolcu ülkesinin takımlarından 'ya imza atmıştı.

Beşiktaş'ın eski gözdesi Hulk'tan flaş sözler! "Oynamaya ihtiyacım var"

Siyah beyazlı kulübün teknik direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon transferine ilişkin yaptığı açıklamada, "Forvet hattını bir oyuncu ile güçlendirmek istiyoruz. Hulk düşündüğümüz bir oyuncu. Önemli bir oyuncu, tartışmaya kapalı. Herhalde kendisiyle görüşüyorlar. Şartlar bize uyarsa, bir forvet almak istiyoruz." demişti.

Beşiktaş'ın eski gözdesi Hulk'tan flaş sözler! "Oynamaya ihtiyacım var"

Bununla beraber Başkanı Ahmet Nur Çebi de o dönem konu ile ilgili, "Hulk veya Cenk Tosun, maddi şartlarımızı zorlamıyorsa olur. Hulk transferi, bizim istediğimiz rakamlara gelinmediği için bitmedi. Kaldı ki, göndermemiz gereken oyuncular var. Ben ekonomik olarak Beşiktaş'ın geleceğini riske sokamam." ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ın eski gözdesi Hulk'tan flaş sözler! "Oynamaya ihtiyacım var"

Mali anlamda uzlaşma sağlanamamasının ardından , 'ya transfer olmuş ve Brezilya ekibi, "Hulk ile 2022'nin sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu, önümüzdeki günlerde sağlık kontrolleri ve resmi sözleşmeyi imzalamak için Belo Horizonte'ye gelecektir." açıklamasını yapmıştı.

Beşiktaş'ın eski gözdesi Hulk'tan flaş sözler! "Oynamaya ihtiyacım var"

Geçen sürenin ardından 34 yaşındaki futbolcu, Atletico'da form tutturamazken, basına yaptığı açıklamada hocasını yerden yere vurdu.

Beşiktaş'ın eski gözdesi Hulk'tan flaş sözler! "Oynamaya ihtiyacım var"

"OYNAMAYA İHTİYACIM VAR"
, yaptığı açıklamada, "Gerçekten elimden gelenin en iyisini yapmak istedim. Kendime güvenmeye ihtiyacım var ve malesef istediğim kadar süre alamıyorum. Keşke şu anda başka şeyler söyleyebilseydim ama gerçekçi olmalıyım. Oynamaya ve maç ritmine ihtiyacım var. Kendimi gösterebilmem için sahada olmaya ihtiyacım var. Cuca takımın başına geçtiğinden beri 3-4 maç üst üste oynayamadım. Bu benim için çok zor." dedi. Hulk, bu sezon toplam 8 maça çıkarken 1 gol, 1 asist üretti.

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