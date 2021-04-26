Beşiktaş'ın eski gözdesi Hulk'tan flaş sözler! "Oynamaya ihtiyacım var"

"OYNAMAYA İHTİYACIM VAR"

Hulk, yaptığı açıklamada, "Gerçekten elimden gelenin en iyisini yapmak istedim. Kendime güvenmeye ihtiyacım var ve malesef istediğim kadar süre alamıyorum. Keşke şu anda başka şeyler söyleyebilseydim ama gerçekçi olmalıyım. Oynamaya ve maç ritmine ihtiyacım var. Kendimi gösterebilmem için sahada olmaya ihtiyacım var. Cuca takımın başına geçtiğinden beri 3-4 maç üst üste oynayamadım. Bu benim için çok zor." dedi. Hulk, bu sezon toplam 8 maça çıkarken 1 gol, 1 asist üretti.