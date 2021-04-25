Haberler Beşiktaş Takımın yarısı değişti

Takımın yarısı değişti

, sakatlıklar nedeniyle zorunlu rotasyon yaptı. Son maça göre ilk 11’den 5 isim mecburen değişti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 06:50
Takımın yarısı değişti

Teknik direktör , ligde son oynadıkları maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti. Siyah-beyazlı oyuncuların yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle kadro kurmakta güçlük çeken Yalçın, cezalı 'un yerine Montero'yu görevlendirdi. Defans kurgusunda zorunlu değişiklik yapmak zorunda kalan Yalçın, orta sahada 'ün yerine 'i oynattı. Dün maç öncesi sakatlığı açıklanan ve karşılaşmanın kadrosundan çıkarılan 'ın yerine 'ı, 'in yokluğunda da - Kevin N'Koudou'yu sahaya sürdü. 'ın yerine de forvette görev yaptı.

MONTERO 13 MAÇ SONRA
Siyah-Beyazlı ekibin İspanyol savunma oyuncusu , 13 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Montero, en son 22. haftada oynanan ve siyah-beyazlı ekibin 2-1 kaybettiği maçında 11'de görev yapmıştı. Montero dün iyi bir performans sergiledi.

SON DAKİKA