Takımın yarısı değişti

Teknik direktör Sergen Yalçın, ligde son oynadıkları Sivasspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti. Siyah-beyazlı oyuncuların yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle kadro kurmakta güçlük çeken Yalçın, cezalı Welinton'un yerine Montero'yu görevlendirdi. Defans kurgusunda zorunlu değişiklik yapmak zorunda kalan Yalçın, orta sahada Dorukhan Toköz'ün yerine Adem Ljajic'i oynattı. Dün maç öncesi sakatlığı açıklanan ve karşılaşmanın kadrosundan çıkarılan Atiba Hutchinson'ın yerine Necip Uysal'ı, Cyle Larin'in yokluğunda da Georges- Kevin N'Koudou'yu sahaya sürdü. Vincent Aboubakar'ın yerine de forvette Gökhan Töre görev yaptı.

MONTERO 13 MAÇ SONRA

Siyah-Beyazlı ekibin İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, 13 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Montero, en son 22. haftada oynanan ve siyah-beyazlı ekibin 2-1 kaybettiği Trabzonspor maçında 11'de görev yapmıştı. Montero dün iyi bir performans sergiledi.