Son dakika spor haberi: Usta kalemler Beşiktaş-Kayserispor maçını değerlendirdi!

Gökhan Töre çok hareketli bir oyuncu değil, biraz da umursamaz… Buna rağmen sadece dengeli paslaşmalar yapması bile önde bir düzen kurulmasına yetti. Larin'in dengesiz oyunu buna izin vermiyordu. Lige tutunmaya çalışan Kayserispor karşısında sahanın her yerini etkili kullanan, rakip yarı sahada iyi paslaşmalar yapan ve bol pozisyon bulan bir Beşiktaş izledik…

Gecenin adamı N'Koudou oldu… Sol kanadı çökertti, iki gol attı, biraz dikkatli olsa en az iki tane daha atabilirdi… Ardında Josef var, harikaydı… Elbette sezonun en iyilerinden Ghezzal'ı atlama şansımız yok… Yeteneklerinin yanına çalışkanlığı eklediği anda onu seyretmenin keyfine doyum olmuyor… Oyunun yönünü değiştiren ters topları, yaptığı asist, top saklayarak arkadaşlarını dinlendirmesi derken yine gözlerimizin pasını sildi…