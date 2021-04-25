Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Beşiktaş-Kayserispor maçının hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi!

Son dakika spor haberi: - maçının hakemi 'ı eleştirdi!

Son dakika haberleri... 'in 37. haftasında sahasında 'u ağırlayan lider Beşiktaş, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Siyah-beyazlı takımın gollerini penaltıdan ve Kevin N'Koudou (2) kaydetti. 'nin usta yazarlarından , maçı yöneten 'ın performansını eleştirdi. İşte o yazı... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 08:24
Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Beşiktaş-Kayserispor maçının hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi!

Maç öncesi tüm camiası ürküyordu... Hem puan kaybı azalmış hem de neredeyse takımın yarısı sakattı. Kayseri ligin en az gol atan takımı olsa da düşmemek için çırpınan bir rakipti. Fakat 90 dakika boyunca tüm korkular boşa çıktı. Çok istekli bir takım, müthiş mücadele ediyorlar, top sürekli kendilerinde ve tıpkı daha önceki haftalarda izlediğimiz bir Beşiktaş gibi...

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Beşiktaş-Kayserispor maçının hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi!

bir defa geldi, onda da gol oldu. Maça tartışmalı bir penaltı sonrası gelen golle başladı. Kayseri beraberliğinden sonra N'Koudou'nun güzel golü Beşiktaş'ı öne geçirdi. Aslında 90 dakikaya baktığımızda Beşiktaş, istenilen her şeyi yaptı. Bazı oyuncular özellikle yabancılardan bir kısmı doğuştan Beşiktaşlı gibi.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Beşiktaş-Kayserispor maçının hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi!

Rosier; eksiklerine rağmen kim ne derse desin yılın sağ beki. Necip; her zaman istikrarlı oynuyor. Gökhan Töre; ileride yalnızdı. Tek hücumcu olarak monte edilmişti, sürekli hareket halinde, arayış içinde.. Ghezzal ise bana göre Türkiye'deki en yararlı futbolcuların başında geliyor. 15. asistini yaptı ve asist kralı. Şablon gibi goller attırıyor. N'Koudou'ya attırdığı 3. golde de daha öncesinde yaptığı gibi harika bir pas ve gelen gol. eksikliğine, sakatına rağmen son 5 haftaya lider giriyor. Üstelik en az 3 puan ve ikili averajla.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Beşiktaş-Kayserispor maçının hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi!

Hakem 'ı dün akşam beğenmedim. Asla onun kalitesine, kalibresine uygun bir yönetim değildi. Verdiği ilk penaltı kesinlikle yanlış. Ljajic rakibe takılıyor, penaltı ile yakından uzaktan alakası yok. Ama maalesef VAR hakemi de devreye girmedi. Düşünebiliyor musunuz böyle bir penaltıyla şampiyonluğu kaybettiğinizi ya da küme düştüğünüzü. Kabul edilemez bir penaltı.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Beşiktaş-Kayserispor maçının hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi!

Maçın sonlarında Henrique'ye verilmesi gereken ikinci sarı kart atlandı. Verseydi Henrique atılacaktı. Yine maçın sonlarında Vida'ya vermesi gereken tartışmasız bir sarı kartı da maalesef atladı. Galatasaray kazandı onlar da biraz toparladılar. Şampiyonluk şansları var mı? Bence yok ama ikincilik için kıyasıya mücadele edecekler.

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