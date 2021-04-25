Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar Beşiktaş-Kayserispor maçının hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi!

Maç öncesi tüm Beşiktaş camiası ürküyordu... Hem puan kaybı azalmış hem de neredeyse takımın yarısı sakattı. Kayseri ligin en az gol atan takımı olsa da düşmemek için çırpınan bir rakipti. Fakat 90 dakika boyunca tüm korkular boşa çıktı. Çok istekli bir takım, müthiş mücadele ediyorlar, top sürekli kendilerinde ve tıpkı daha önceki haftalarda izlediğimiz bir Beşiktaş gibi...

Kayserispor bir defa geldi, onda da gol oldu. Maça Beşiktaş tartışmalı bir penaltı sonrası gelen golle başladı. Kayseri beraberliğinden sonra N'Koudou'nun güzel golü Beşiktaş'ı öne geçirdi. Aslında 90 dakikaya baktığımızda Beşiktaş, istenilen her şeyi yaptı. Bazı oyuncular özellikle yabancılardan bir kısmı doğuştan Beşiktaşlı gibi.