Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Rizespor planı! Sağ bekte...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Kayserispor'u 3-1'lik skorla geçen Beşiktaş'ta, sarı kart gören Rosier ve Necip Uysal Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü.
Teknik direktör Sergen Yalçın, bu isimlerin yokluğunda Çaykur Rizespor sınavında kimi sağ bekte oynatacağına karar verdi.
Kayserispor karşısında gördükleri sarı kartlarla Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşen Rosier ve Necip Uysal'ın yokluğunda sağ bekte Dorukhan Toköz'ün oynaması bekleniyor.
Cezası tamamlanan Welinton'un yanı sıra ağrılarının geçmesi beklenen Atiba, Rize deplasmanında forma giyebilecek. Larin'in ise durumu netlik kazanmadı. Bugün izin yapan Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.