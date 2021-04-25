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Son dakika haberleri | 'ta 'dan planı! Sağ bekte...

'in 37. haftasında sahasında 'u 3-1'lik skorla geçen 'ta, sarı kart gören ve maçında cezalı duruma düştü. Teknik direktör , bu isimlerin yokluğunda Çaykur sınavında kimi sağ bekte oynatacağına karar verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 15:01
Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Rizespor planı! Sağ bekte...

'in 37. haftasında sahasında 'u 3-1'lik skorla geçen 'ta, sarı kart gören ve maçında cezalı duruma düştü.

Teknik direktör , bu isimlerin yokluğunda Çaykur sınavında kimi sağ bekte oynatacağına karar verdi.

Kayserispor karşısında gördükleri sarı kartlarla Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşen Rosier ve Necip Uysal'ın yokluğunda sağ bekte 'ün oynaması bekleniyor.

Cezası tamamlanan 'un yanı sıra ağrılarının geçmesi beklenen , deplasmanında forma giyebilecek. 'in ise durumu netlik kazanmadı. Bugün izin yapan Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına yarın başlayacak.

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