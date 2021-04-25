Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta N’Koudou rüzgarı! 2 gol...

Son dakika spor haberi: 'ta N’Koudou rüzgarı! 2 gol...

Son dakika spor haberi... Fransız kanat oyuncusu bir açıldı, pir açıldı. Attığı 2 golle zaferin mimarı oldu. Mücadelesiyle de büyük beğeni aldı. (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta N’Koudou rüzgarı! 2 gol...

'ın Fransız futbolcusu Kevin N'Koudou, galibiyetinin mimarı oldu. maçında kaçırdığ penaltı ile taraftarların tepkisini çeken 26 yaşındaki kanat oyuncusu, dün attığı 2 golle maça damga vurdu. N'Koudou, 13. dakikada takımını 2-1 öne geçirirken, 65'te attığı golle de zaferi perçinledi. Siyah- beyazlı futbolcu, böylece ligdeki gol sayısını 6'yü yekseltti. Fransız oyuncu, gollerinin yanı sıra mücadesiyle de büyük alkış aldı. Hücuma katkısı kadar savunmaya verdiği destekle de takdir topladı. Sosyal medyada bu kez övgü dolu yorumlar aldı. N'Koudou, golleri nedeniyle mutlu olduğunun söyledi.

SON DAKİKA