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Ceplerinde kart yok

“Yanlış anlamayın da bizim maçlarımıza gelen hakemlerin cebinde kırmızı kart yok mu. A.Gücü , bu maç. Rakiplerimize kırmızı çıkmıyor”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 06:50
Ceplerinde kart yok

'ta teknik direktör karşılaşma sonunda aldıkları 3 puana sevindiklerini belirtirken yine hakemlerden dert yandı. Başarılı çalıştırıcı "Yanlış anlamayın ama bizim maçlara gelen hakemlerin cebinde kırmızı kart yok mu? İkinci sarıdan oyuncunun atılması lazım. , maçlarında atılmıyorlar. 4. hakem yanımızda ikinci sarı diyor. Amaç ne?" ifadelerini kullandı. maçında yine eksikleri olduğunu belirten Sergen Yalçın "Futbolda bunlar var. Biz çıkıp sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.

EKSİKLER CANIMIZI SIKIYOR

Sergen Yalçın şunları söyledi: Eksikler var, canımızı sıkıyor doğal olarak. , dönecek. 'in dönme ihtimali var. Sezonu kapatan 3 oyuncumuz var. zaten yok. Yine sıkıntı yaşayacağız ama kalan haftaları en iyi şekilde mücadele ederek bitirmek istiyoruz. İyi bir oyun oldu. karşısında kazanıp, tekrar motivasyon yakalamak bizim için çok önemliydi. Oyuncularıma konsantrasyon ve motivasyonları için teşekkür ediyorum. Kalan 5 haftaya en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız.

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