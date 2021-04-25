Ceplerinde kart yok

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşma sonunda aldıkları 3 puana sevindiklerini belirtirken yine hakemlerden dert yandı. Başarılı çalıştırıcı "Yanlış anlamayın ama bizim maçlara gelen hakemlerin cebinde kırmızı kart yok mu? İkinci sarıdan oyuncunun atılması lazım. Ankaragücü, Kasımpaşa maçlarında atılmıyorlar. 4. hakem yanımızda ikinci sarı diyor. Amaç ne?" ifadelerini kullandı. Rize maçında yine eksikleri olduğunu belirten Sergen Yalçın "Futbolda bunlar var. Biz çıkıp sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz" diye konuştu.



EKSİKLER CANIMIZI SIKIYOR



Sergen Yalçın şunları söyledi: Eksikler var, canımızı sıkıyor doğal olarak. Atiba, Welinton dönecek. Larin'in dönme ihtimali var. Sezonu kapatan 3 oyuncumuz var. Aboubakar zaten yok. Yine sıkıntı yaşayacağız ama kalan haftaları en iyi şekilde mücadele ederek bitirmek istiyoruz. İyi bir oyun oldu. Kayserispor karşısında kazanıp, tekrar motivasyon yakalamak bizim için çok önemliydi. Oyuncularıma konsantrasyon ve motivasyonları için teşekkür ediyorum. Kalan 5 haftaya en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız.