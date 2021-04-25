6 patlar Kartal!

Ve Beşiktaş şampiyonluk yürüyüşüne doludizgin devam etti. Son iki maçında Ankaragücü (2-2) ve Sivasspor (0-0) ile berabere kalan siyahbeyazlı takım, galibiyet hasretini Kayserispor karşısında bitirdi: 3-1. Henüz 4. dakikada Ghezzal'in penaltı golüyle öne geçen Kara Kartallar, 2 dakika sonra Pedro Henrique'in beraberlik sayısına engel olmasa da 13'te N'Koudou ile tekrar avantajlı duruma geçti.

KALEYİ KAPATAMADI

İkinci devrede de baskın oyununu sürdüren siyah-beyazlılarda N'Koudou 65'te bir kez daha sahneye çıkıp durumu 3-1 yaptı. Beşiktaş, böylece takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya yükseltirken, Galatasaray ile de 6 puanlık farkı korudu. Lider, çarşamba günü oynayacağı Rize sınavı öncesi moral depoladı. Öte yandan Kara Kartal'ın gol yeme sıkıntısı dün de devam etti. Beşiktaş bu sezon 20. kez bir maçta kalesini kapatamadı.

GÖKHAN OFSAYTA DÜŞTÜ!

Eksiklerin çokluğunda 11'de şans bulan Gökhan Töre, dün Beşiktaş'ın gol umudu olarak sahadaydı. Bu sezon ikinci kez Süper Lig'de bir maça 11'de çıkan 29 yaşındaki futbolcu, Kayserispor karşısında en çok ofsayta düşen isimdi. Beklentilerin altında bir görüntü çizen tecrübeli futbolcu, tam 6 kez ofsayta takıldı.

ROSİER VE NECİP CEZALI

Beşiktaş'ın sağ beki Valentin Rosier ve Necip radara yakalandı. İki futbolcu da cezalı duruma düştü. Maçın 37. dakikasında Alibec'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Valentin Rosier ve Necip gelecek hafta Rizespor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.