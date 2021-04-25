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6 patlar Kartal!

, üst üste 2 beraberlik sonrası ’ye patladı. Siyah-beyazlılar, Ghezzal ve N’Koudou (2) ile kazandı. Kara Kartallar, ile puan farkını 6’ya yükseltirken, ile de 6 puanlık farkı korudu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 06:50
6 patlar Kartal!

Ve şampiyonluk yürüyüşüne doludizgin devam etti. Son iki maçında (2-2) ve (0-0) ile berabere kalan siyahbeyazlı takım, galibiyet hasretini karşısında bitirdi: 3-1. Henüz 4. dakikada Ghezzal'in penaltı golüyle öne geçen Kara Kartallar, 2 dakika sonra 'in beraberlik sayısına engel olmasa da 13'te N'Koudou ile tekrar avantajlı duruma geçti.

KALEYİ KAPATAMADI
İkinci devrede de baskın oyununu sürdüren siyah-beyazlılarda N'Koudou 65'te bir kez daha sahneye çıkıp durumu 3-1 yaptı. Beşiktaş, böylece takipçisi ile puan farkını 6'ya yükseltirken, ile de 6 puanlık farkı korudu. Lider, çarşamba günü oynayacağı sınavı öncesi moral depoladı. Öte yandan Kara Kartal'ın gol yeme sıkıntısı dün de devam etti. Beşiktaş bu sezon 20. kez bir maçta kalesini kapatamadı.

GÖKHAN OFSAYTA DÜŞTÜ!
Eksiklerin çokluğunda 11'de şans bulan , dün Beşiktaş'ın gol umudu olarak sahadaydı. Bu sezon ikinci kez 'de bir maça 11'de çıkan 29 yaşındaki futbolcu, Kayserispor karşısında en çok ofsayta düşen isimdi. Beklentilerin altında bir görüntü çizen tecrübeli futbolcu, tam 6 kez ofsayta takıldı.

ROSİER VE NECİP CEZALI
Beşiktaş'ın sağ beki ve Necip radara yakalandı. İki futbolcu da cezalı duruma düştü. Maçın 37. dakikasında Alibec'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Valentin Rosier ve Necip gelecek hafta ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

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