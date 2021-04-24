Son dakika spor haberi: Yeniden başlasın! İşte Beşiktaş'ın muhtemel Kayserispor maçı 11'i

Beşiktaş, bu akşam sahasında HES Kablo Kayserispor'u konuk edecek. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Zorlu mücadele iki takımın da şiddetle 3 puana ihtiyacının olduğu bir mücadeleye sahne olacak. Son iki lig maçında 4 puan kaybetmesine rağmen 72 puanla liderlik koltuğunda oturan siyahbeyazlılar Kayserispor maçından mutlak galibiyetle ayrılıp; hem 2 maçlık düşüşüne son vermek, hem puan farkını açmak hem de yeni bir galibiyet serisine başlamayı hedefliyor.

MONTERO 11'DE

Beşiktaş'ta santrforlar kadar defansta ve orta sahada da eksik futbolcular bulunuyor. Sergen Yalçın'ın her maç şans verdiği Brezilyalı stoper Welinton, Sivas maçında gördüğü 4'üncü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Tecrübeli teknik adamın Welinton'un yerine Montero'yu stoperde oynatmasına kesin gözle bakılıyor. Defans hattının diğer oyuncuları ise Rosier-Vida ve N'Sakala olacak. Kara Kartal'da ayrıca Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic de sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak diğer isimler.

İSTANBUL'DA KARTAL FARKI

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 24 lig maçından 19'unu kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti. Sarı-kırmızılılar deplasmanda sadece 2 kez galip geldi. İstanbul'daki 24 lig maçında Beşiktaş 53, Kayserispor ise 17 gol attı. Beşiktaş, İstanbul'daki son 7 maçta 6 galibiyet ve bir beraberlik aldı; 19 gol attı, 5 gol yedi.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Siyah-Beyazlı takımda Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı olan Rosier-Necip- Larin-Atiba ve Dorukhan bu akşam 4'üncü sarı kartı görmeleri durumunda 38'inci haftada deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor maçında yer alamayacaklar.

BEŞIKTAŞ ile Kayserispor, Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 49 maçta Beşiktaş 28, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakibine 79 gol atarken, kalesinde 51 gol gördü.

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Gökhan

KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsıos, Behich, Lennon, Attamah, Melih, Henrique, Alibec, Muğdat