Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: İşte Kenan Karaman'ın Beşiktaş'tan istediği maaş!

Son dakika spor haberi: İşte 'ın 'tan istediği maaş!

Son dakika haberleri... 'de liderliği sürdüren Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Forvet arayışında olan siyah-beyazlı ekibin gündeminde vardı. Milli futbolcunun Beşiktaş'tan talep ettiği maaş miktarı belli oldu. İşte Beşiktaş'ın bu isteğe yanıtı ve ayrıntılar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 08:29
Son dakika spor haberi: İşte Kenan Karaman'ın Beşiktaş'tan istediği maaş!

Bir yandan şampiyonluk yarışı veren , diğer yandan ise gelecek sezonun transfer görüşmelerini şimdiden yürütüyor.

Son dakika spor haberi: İşte Kenan Karaman'ın Beşiktaş'tan istediği maaş!

Siyah-beyazlıların uzun süredir gündeminde olan milli futbolcu ile yapılan görüşmelerde karşılıklı teklif ve talepler masaya yatırıldı.

Son dakika spor haberi: İşte Kenan Karaman'ın Beşiktaş'tan istediği maaş!

Sabah'ta yer alan habere göre Fortuna Düsseldorf ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki forvetin 'tan 1.2 milyon euro istediği ifade edildi.

Son dakika spor haberi: İşte Kenan Karaman'ın Beşiktaş'tan istediği maaş!

Ancak siyah-beyazlı yönetimin deneyimli oyuncuya, Almanya'da aldığı rakam olan 800 bin euro teklif ettiği belirtildi. İki taraf arasında 400 bin euro'luk bir fark oluşurken görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

Son dakika spor haberi: İşte Kenan Karaman'ın Beşiktaş'tan istediği maaş!

Türkiye'den 'ın yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray ile Trabzonspor'un da istediği ve yurt dışından da birçok talibi olan Kenan için teknik direktör Sergen Yalçın ise çok ısrarcı değil.

Son dakika spor haberi: İşte Kenan Karaman'ın Beşiktaş'tan istediği maaş!

Tecrübeli çalıştırıcının, kulübün şartlarında anlaşma sağlanırsa alınması yönünde görüş ilettiği kaydedildi.

Son dakika spor haberi: İşte Kenan Karaman'ın Beşiktaş'tan istediği maaş!

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan , forvet mevkiinin dışında sol ve sağ kanatta da oynayabiliyor. Hoffenheim altyapısında yetişen milli oyuncu, Almanya'da 3 farklı takımda (Hoffenheim, Hannover ve F.Düsseldorf) forma giyerken, 166 müsabakada 28 gol, 16 asiste imzasını attı.

Son dakika spor haberi: İşte Kenan Karaman'ın Beşiktaş'tan istediği maaş!

Kenan bu sezon Düsseldorf'ta attığı 7 golün 4'ünü sağ, 3'ünü de kafa ile ağlara gönderdi.

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