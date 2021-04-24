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Son dakika spor haberi: 'ta şoku! Kadrodan çıkartıldı

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta Hutchinson şoku yaşanıyor... Siyah-beyazlıların tecrübeli ismi adale ağrılarının artması nedeniyle maçının kadrosundan çıkartıldı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:06 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:47
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Atiba şoku! Kadrodan çıkartıldı

Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Hes Kablo 'u konuk edecek 'ta bir sakatlık daha yaşandı. Siyah-beyazlılarda Hutchinson şoku yaşanıyor... Tecrübeli isim adale ağrılarının artması nedeniyle Kayserispor maçının kadrosundan çıkartıldı.

Beşiktaş'ta daha önce Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin ve Ajdin Hasic gibi isimler de sakatlıkları nedeniyle bu mücadelenin kadrosuna dahil edilmemişti.

Konuyla ilgili Beşiktaş'tan da bir açıklama geldi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirme şöyle:

Futbol Takımımızın yoğun maç trafiği nedeniyle sol kalf adale grubunda hissettiği hassasiyet son iki gün içinde yoğunlaşan futbolcumuz 'ın dün gece Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol bacak soleus kasında ödeme rastlanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, Hes Kablo Kayserispor maçında oynaması halinde kas yaralanması yaşama riskinin yüksek bulunduğu Atiba Hutchinson'ın maç kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir. Atiba Hutchinson'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir.

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