Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Atiba şoku! Kadrodan çıkartıldı

Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta bir sakatlık daha yaşandı. Siyah-beyazlılarda Atiba Hutchinson şoku yaşanıyor... Tecrübeli isim adale ağrılarının artması nedeniyle Kayserispor maçının kadrosundan çıkartıldı.

Beşiktaş'ta daha önce Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin ve Ajdin Hasic gibi isimler de sakatlıkları nedeniyle bu mücadelenin kadrosuna dahil edilmemişti.

Konuyla ilgili Beşiktaş'tan da bir açıklama geldi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirme şöyle:

Futbol Takımımızın yoğun maç trafiği nedeniyle sol kalf adale grubunda hissettiği hassasiyet son iki gün içinde yoğunlaşan futbolcumuz Atiba Hutchinson'ın dün gece Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol bacak soleus kasında ödeme rastlanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından yapılan değerlendirme neticesinde, Hes Kablo Kayserispor maçında oynaması halinde kas yaralanması yaşama riskinin yüksek bulunduğu Atiba Hutchinson'ın maç kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir. Atiba Hutchinson'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir.