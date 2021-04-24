Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'ın zor kararı! Santrforda kim oynayacak?

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'ın zor kararı! Santrforda kim oynayacak?

Son dakika spor haberi... 'ta sezonu kapattı, en az 2 maç yok. Dün MR’ı çekilen Larin’de gerilme ve ödem çıktı. Siyah-beyazlılarda ‘resmi’ forvet kalmadı. Peki santrforda kim oynayacak? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'ın zor kararı! Santrforda kim oynayacak?

Lige dar bir kadroyla başlayan ve devre arasında da sadece takviyesiyle devam kararı alan , şimdi de sakatlıklar yüzünden santrfor sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Devre arasında transfer edilen Tosun'un sezonu kapatan sakatlığına, 'ın da sakatlığı eklendi. Golcü futbolcunun takımda başlayan sakatlığı, maçıyla yeniden nüksetmişti. Bunlara ek olarak, yine maçında sakatlanan Larin'in dün çekilen MR'ı sonrası gerilme ve ödem tespit edildi. 'Resmi' santforu kalmayan Beşiktaş'ta, maçında bu bölgede 'nin oynaması bekleniyor.

Süper Lig'de 15 golü bulunan Larin 13 golü kanatlarda oynadığı maçlarda kaydetti. Kanadalı futbolcu son 6 lig maçında sadece bir kez gol sevinci yaşayabildi.

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