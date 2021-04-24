Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Kayserispor maçının ardından Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi!

- maçının ardından 'dan hakem tepkisi!

Son dakika spor haberi: 'de 37. haftasında , sahasında 'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası siyah beyazlıların teknik direktörü , flaş açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Dördüncü hakem '2. sarı kart' diyor atmıyor. Yanımızda oluyor, duyuyoruz." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 23:03 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 00:00
Beşiktaş - Kayserispor maçının ardından Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi!

'de 37. haftasında , sahasında 'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası siyah beyazlıların teknik direktörü , flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Yanlış anlamayın ama bizim maçlara gelen hakemlerin cebinde kırmızı kart yok mu? İkinci sarıdan oyuncunun atılması lazım. , maçlarında atılmıyorlar. 4. hakem yanımızda ikinci sarı diyor. Amaç ne?

Kural gereği oyuncunun 2. sarı kartı göstermesi gerekirken nasıl atılmaz! Dördüncü hakem '2. sarı kart' diyor atmıyor. Yanımızda oluyor, duyuyoruz. Kayserispor'un 10 numarası () nasıl sahada kalabilir. Amaç ne burada? Biz bunu merak ediyoruz.

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