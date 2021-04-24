Beşiktaş - Kayserispor maçının ardından Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi!

Spor Toto Süper Lig'de 37. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Yanlış anlamayın ama bizim maçlara gelen hakemlerin cebinde kırmızı kart yok mu? İkinci sarıdan oyuncunun atılması lazım. Ankaragücü, Kasımpaşa maçlarında atılmıyorlar. 4. hakem yanımızda ikinci sarı diyor. Amaç ne?

Kural gereği oyuncunun 2. sarı kartı göstermesi gerekirken nasıl atılmaz! Dördüncü hakem '2. sarı kart' diyor Cüneyt Hoca atmıyor. Yanımızda oluyor, duyuyoruz. Kayserispor'un 10 numarası (Henrique) nasıl sahada kalabilir. Amaç ne burada? Biz bunu merak ediyoruz.