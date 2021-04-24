Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Beşiktaş-Kayserispor CANLI

Süper Lig'in 37. haftasında lider Beşiktaş sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş 72 puanla zirvedeki yerini korurken Fenerbahçe ile arasında 3, Galatasaray ile arasında 6 puan fark bulunuyor. Siyah beyazlı takım Kayserispor maçından galibiyetle ayrılması durumunda bu puan farklarını koruyacak.

Karşılaşma öncesi futbolseverler Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte Beşiktaş-Kayserispor maçına dair detaylar...

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Kayserispor maçı bugün saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Gökhan

KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsıos, Behich, Lennon, Attamah, Melih, Henrique, Alibec, Muğdat

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

Son haftalarda sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta forvet hattında yer alan Larin, Aboubakar ve Cenk Tosun Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Öte yandan Hasic, Oğuzhan Özyakup ve Welinton kadroda yer alamayacak.

Beşiktaş son 6 haftada sadece 2 galibiyet alabildi. Ligin 31. haftasında evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, sonraki hafta Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 3-0 yenen ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a da deplasmanda 4-2 üstünlük kurarak ikinci Fenerbahçe ile 4 puanlık farkı koruyan Beşiktaş, son 2 haftada da kritik puan kayıpları yaşadı. 35. haftada MKE Ankaragücü ile evinde 2-2 berabere kalan Beşiktaş, son olarak Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

FORVET HATTINDA BÜYÜK SIKINTI YAŞIYOR

Beşiktaş, kritik haftaların yaşandığı dönemde forvet hattında büyük sıkıntı yaşıyor.

Siyah-beyazlı takımın santrforları Cenk Tosun ile Vincent Aboubakar sakatlıkları nedeniyle bu maçta görev alamayacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ciddi bir sakatlık yaşayan Cenk Tosun, sezonu kapatmıştı.

Kamerun Milli Takım kampında bulunduğu sırada sakatlanan Aboubakar, 4 maç sonra Demir Grup Sivaspor karşısında görev alsa da yine sakatlandı.

Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunda forvet hattında görev yapan Cyle Larin de kritik haftalarda beklentileri karşılayamadı. Bu sezonun büyük bölümünde orta sahanın solunda görev yapan ve daha etkili olan santrfor oynadığı maçlarda sadece 2 gol atabildi. Ligde 15 golü bulunan Larin, 13 golü kanatlarda oynadığı maçlarda kaydetti. Kanadalı futbolcu, ayrıca son 6 lig maçında sadece bir kez gol sevinci yaşayabildi.