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Son dakika spor haberi: forvette Kevin N'Koudou üzerinde duruyor!

Son dakika haberleri... 'de yaşadığı puan kayıplarının ardından iki golcüsünü de sakatlığa kurban veren Beşiktaş, alarma geçti. Teknik direktör , forvet mevkisinde oynatabileceği oyuncularla ilgili çalışmalar yaparken, o isim üzerinde duruyor. İşte ayrıntılar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 09:24
Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın forvette Kevin N'Koudou üzerinde duruyor!

'in 36. haftasında la oynadığı karşılaşmadan 1 puanla ayrılan 'ta teknik direktör , ile 'un yokluğunda forvet hattında kimi oynatacağının hesaplarını yapıyor.

Cenk Tosun ve Aboubakar'ın yokluğunda Sergen Yalçın santrfor için üç isim düşünüyor. Sakatlığı bulunan oynasa bile sol çizgiye çekecek olan Yalçın, Kevin N'Koudou'yu hızı ve pres yapma özelliği sebebiyle en uca koyabilir.

Yalçın'ın, ve üzerinde de düşündüğü öğrenildi.

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