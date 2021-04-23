Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın forvette Kevin N'Koudou üzerinde duruyor!

Süper Lig'in 36. haftasında Demir Grup Sivasspor'la oynadığı karşılaşmadan 1 puanla ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Aboubakar ile Cenk Tosun'un yokluğunda forvet hattında kimi oynatacağının hesaplarını yapıyor.

Cenk Tosun ve Aboubakar'ın yokluğunda Sergen Yalçın santrfor için üç isim düşünüyor. Sakatlığı bulunan Larin oynasa bile sol çizgiye çekecek olan Yalçın, Kevin N'Koudou'yu hızı ve pres yapma özelliği sebebiyle en uca koyabilir.

Yalçın'ın, Atiba ve Gökhan Töre üzerinde de düşündüğü öğrenildi.

