Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Güven Yalçın sezon sonunda Beşiktaş'a dönecek!

Son dakika spor haberi: sezon sonunda 'a dönecek!

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın sezon başında ekibi 'ye kiraladığı 'da flaş bir gelişme yaşandı. Oyuncunun, beklentileri karşılayamadığı ifade edilirken, sezonun bitmesiyle beraber Beşiktaş'a döneceği kaydedildi. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 10:22
Son dakika spor haberi: Güven Yalçın sezon sonunda Beşiktaş'a dönecek!

'ta Cenk Tosun'un transfer edilmesinin ardından Serie B ekibi 'ye kiralanan , ekibinde tutunamadı.

Son dakika spor haberi: Güven Yalçın sezon sonunda Beşiktaş'a dönecek!

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre ara transfer döneminde 'ye kiralanan sezon sonunda dönüyor.

Son dakika spor haberi: Güven Yalçın sezon sonunda Beşiktaş'a dönecek!

İtalya Serie B ekibi, 5 milyon euro satın almak opsiyonunu kullanmaktan vazgeçti.

Son dakika spor haberi: Güven Yalçın sezon sonunda Beşiktaş'a dönecek!

'de yedi karşılaşmaya çıkan ve hepsine oyuna sonradan giren Güven, gol sevinci yaşayamadı.

Son dakika spor haberi: Güven Yalçın sezon sonunda Beşiktaş'a dönecek!

"BENİ OYNATMADILAR" DEMİŞTİ

Güven, İtalya'daki ilk röportajında, "'ta teknik direktör ve başkan değişti. Sonrasında genç oyunculara daha az şans vermeye başladılar. Skor odaklı kadro seçimleri oldu. Bana göre tecrübeli oyuncuları daha fazla oynatmayı tercih ettiler. Başkan ve hoca değiştikten sonra genç bir oyuncu olarak bana çok az şans verdiler" ifadelerini kullanmıştı.

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