Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ı Rizespor maçı öncesi bekleyen büyük tehlike!

Son dakika spor haberi: maçı öncesi bekleyen büyük tehlike!

Son dakika haberleri... 'in 37. haftasında sahasında 'la karşılaşacak Beşiktaş'ta forvet sıkıntısı yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda bu problemin yanı sıra bir büyük tehlike daha var. İşte ayrıntılar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 11:15
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ı Rizespor maçı öncesi bekleyen büyük tehlike!

Lider , 'in 37. haftasında yarın Hes Kablo 'u konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Ligde 22 galibiyet, altışar beraberlikle yenilgisi bulunan Beşiktaş, 72 puanla lider durumda bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ı Rizespor maçı öncesi bekleyen büyük tehlike!

son 6 haftada sadece 2 galibiyet alabildi. Ligin 31. haftasında evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, sonraki hafta Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. 'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 3-0 yenen ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a da deplasmanda 4-2 üstünlük kurarak ikinci Fenerbahçe ile 4 puanlık farkı koruyan Beşiktaş, son 2 haftada da kritik puan kayıpları yaşadı. 35. haftada MKE Ankaragücü ile evinde 2-2 berabere kalan Beşiktaş, son olarak Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ı Rizespor maçı öncesi bekleyen büyük tehlike!

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ciddi bir sakatlık yaşayan Cenk Tosun, sezonu kapatmıştı. Kamerun Milli Takım kampında bulunduğu sırada sakatlanan Aboubakar, 4 maç sonra Demir Grup Sivaspor karşısında görev alsa da yine sakatlandı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ı Rizespor maçı öncesi bekleyen büyük tehlike!

Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunda forvet hattında görev yapan Cyle Larin de kritik haftalarda beklentileri karşılayamadı. Bu sezonun büyük bölümünde orta sahanın solunda görev yapan ve daha etkili olan santrfor oynadığı maçlarda sadece 2 gol atabildi. Ligde 15 golü bulunan Larin, 13 golü kanatlarda oynadığı maçlarda kaydetti. Kanadalı futbolcu, ayrıca son 6 lig maçında sadece bir kez gol sevinci yaşayabildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ı Rizespor maçı öncesi bekleyen büyük tehlike!

OĞUZHAN VE HASIC DE SAKAT

'ta Cenk ve Aboubakar'ın yanı sıra Oğuzhan Özyakup ve Ajdin Hasic'in de sakatlıkları bulunuyor. Hasic, Bosna Hersek'in 21 yaş altı milli takımında sakatlanırken, Oğuzhan ise takımının MKE Ankaragücü ile oynadığı maçta aynı durumu yaşamıştı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ı Rizespor maçı öncesi bekleyen büyük tehlike!

WELINTON CEZALI

'ın Hes Kablo karşısında bir başka eksiği ise stoper Welinton olacak. Gaziantep, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında sarı kart gören Welinton, cezalı duruma düştü. Welinton, sarı kart cezası nedeniyle bu sezon ikinci kez takımını yalnız bırakacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ı Rizespor maçı öncesi bekleyen büyük tehlike!

5 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson ve Dorukhan Toköz yarınki mücadelede kart görmeleri halinde 38. haftada oynanacak Çaykur maçında cezalı duruma düşecek.

SON DAKİKA