Ahmet Nur Çebi: Herkes haddini bilsin

Beşiktaş Başkanı Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın sezonu şampiyon bitireceğini söyleyen Çebi, "Biz 3 puan öndeyiz ama 6 puan geride olan takım avantajlıymış gibi algı oluşturuluyor. Takımımız emin adımlarla şampiyonluğa doğru giderken oyuncularımızı yıpratma amaçlı söylemler yanlış! Beşiktaş şampiyonluğa giderken bu oyunlardan uzak olsunlar. Tepkimiz çok sert olur, herkes haddini bilsin" ifadelerini kullandı. Beşiktaş takımının erkenden şampiyonluk havasına girip girmediği sorulan Çebi, "Sanmıyorum, öyle bir hava yok. Bunun olmaması için elimden geleni yaptım" dedi ve devam etti:



BEKLEMESİNİ DE BİLİRİZ!



"3 puan öndeyken tereddüt varmış gibi algı oluşturanlar, 6 puan geride olanların 'Şampiyon biz olacağız' söylemlerine neden gereken tepkiyi vermiyor? En yakın rakibimizden 3 puan üstte olmamızın, büyük bir avantaj olduğunun görmemezlikten gelinmesine şaşırıyorum. Diğer rakiplerimize saygımızdan dolayı imtina ederken, artık ben de söylüyorum. Şampiyon biziz! Futbolcularımın da şampiyon biziz demesi beni mutlu edecektir. Şu anda Beşiktaş'a zarar vermek adına yapılan bir algı operasyonu var. Hangi takım 3 puan önde olsaydı, bizim dışımızdakileri şampiyon ilan etmişlerdi. Ama olsun biz bekleriz ve 6 hafta sonra onlara da bunu söyletmeyi biliriz"



Başkan Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk için kenetlendiklerini belirterek, "Ben ve arkadaşlarım, şerefli şampiyonluklar kovalayan bir ekibiz. Bundan hiçbir şekilde yolumuzu değiştirmeyeceğiz. Şampiyonluklar ekip ve takım işidir. Yöneticilerim, teknik kadrom, hocam ve futbolcularımla birlikte biz inandık, bütün camianın da inanmasını istiyorum. 13. sıradayken de şampiyonuz diyordum, şimdi de diyorum, şampiyon yine biziz. Onurlu ve şerefli şampiyonluk kovalayan Beşiktaş, sezon sonunda bunu yaşayacaktır. Çok konuşmakla, icraatta başarılı olunmuyor. Ben ve yöneticilerim konuşmayarak ya da az konuşarak her türlü mücadeleyi vereceğiz" ifadelerini kullandı.



KÜME DÜŞER BİLE DEDİLER!



Beşiktaş Başkanı Çebi, son haftalara girilen şu dönemde saha içinde yaşanan çekişmeli mücadele için de şu ifadeleri kullandı: "Sezon açıldığında bizim için küme düşeceğimizi bile söyleyenler oldu. Ama ben kesinlikle bu konuda fikrimi en baştan beyan ettim. Kendime, yönetimime, teknik ekibimize, oyuncularımıza her zaman güvendim, inandım. Ligin bitimine daha 6 hafta var. Puan kaybettiğimiz maçlarda, düşme hattında olan takımlar da vardı. Diğer takımların bizlere karşı olan motivasyonu, umarım iyi oynadığımızdan kaynaklanıyordur. Bunların verdiği mücadeleyi, daha sonra rakiplerimiz karşısında da vereceklerinden şüphem yok."



CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ



Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Bir süre önce Bankalar konsorsiyumu ile yapılan sözleşmede büyük emekleri olduğunu ifade eden Başkan Ahmet Nur Çebi, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür deriz. Bankalar konsorsiyumu ile yapılan sözleşmede gerçekten büyük emekleri var. Türk futbolunun önü tıkanmıştı ve önünü açtı" ifadelerini kullandı. Yapılan bu yeni sözleşmenin kendilerine sadece nefes aldırdığını belirten Çebi şöyle devam etti: "Ancak her şey eskisi gibi olmamalı. Artık çok daha dikkat etmemiz gerektiğini söylemek zorundayım. Eskisi gibi har vurup harman savurmak söz konusu olmayacak. Bu sözleşme yapılırken bizim önümüze koyulan şartlarla biz de kulüplerimizi düzgün yönetiriz. Bunu yapmamız şart."



5-10 TAKIMLA OLMAZ!



Avrupa Süper Ligi'ne ilk tepkiyi kendilerini gösterdiğine dikkat çeken Başkan Çebi, "UEFA köklü bir kurumdur. Bugüne kadar organizasyonu başarıyla getirdiler. Futbolun içinde rakipler yoksa, 5-10 takıma pastayı bölmelerini doğru bulmuyoruz. Avrupa futbolunu kalkındırıp, dünya futbolunu geri götürecek uygulamada geri adım attılar. Ama pandemi döneminde futbolcuları haklı görürken, kulüpleri haksız gören uygulamalara devam edilmemesi gerektiğini de UEFA'ya iletiyorum" dedi.



ABOU BİZİMLE KA-LA-CAK



Başkan Ahmet Nur Çebi, özellikle Vincent Aboubakar'ın sözleşmesiyle ilgili çıkan bazı haberlere tepki gösterdi. Başkan Çebi, "Futbolcunun yıpranmaması için konuşmadım. Aboubakar art niyeti olmayan, naif futbolcularımızdan birisi. Kontratını ben yaptım. Camiamım bu konuda bana ne kadar güvendiğini biliyorum. Aboubakar bizim futbolcumuzdur, önümüzdeki sene de bizimle devam edecektir. Kontratta yer alan opsiyon hakkı Beşiktaş'tadır. Beşiktaş, Aboubakar'dan alabileceğinin fazlasını almıştır. Ben oyuncunun hakkının yendiğini gördüğümde müdahale edecek bir başkanım. Aboubakar, Beşiktaş istediği taktirde burada devam edecektir. Bizde çok hakkı var. Bu konuya nokta koyalım. Aboubakar'lı da Aboubakar'sız da oyuncularımız Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya yeterler. Futbolcularımızı yıpratmaya yönelik davranışlardan kaçınmalarını rica ediyorum. Tepkimiz kimsenin anlamayacağı kadar sert olur. Herkes haddini bilsin, uzak dursunlar" ifadelerini kullandı. Başkan Çebi, kiralık oyuncular Ghezzal ve Rosier'in durumları için de "İkisini de takıma kazandırmak istiyoruz. Görüşmeler devam ediyor ancak nokta koyduğumuz bir şey yok. Oyuncuların hepsi burada kalmak istiyor" ifadelerini kullandı.



TEK RAKİBİM ATIBA



Başkan Çebi, "Atiba ile sözleşme yenilenecek mi?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi. "Atiba herhalde genel kurul üyesi olacak. Başkanlığa da aday olur. Onu rakip olarak görmeliyim, zaten başka da rakibimiz yok şu anda." Bu arada Ahmet Nur Çebi, "Erken şampiyonluk gelebilir mi?" sorusuna da, "Gelebilirdi, yine olma ihtimali var. Rakiplerimizin oynayacağı maçlar var. Ancak geç olsun, güç olmasın. Biz kendimizden eminiz" yanıtını verdi.



DEMBA FERMUARI AÇIP KONUŞMALIDIR!



Başakşehir ile olan sözleşmesi önceki gün feshedilen Demba Ba hakkındaki düşüncelerini de dile getiren Çebi, "Demba Ba benim iyi tanıdığım ve Beşiktaş'a transferinde emeği olan birisiyim. Çok başarılı bir oyuncu. Dünkü olay beni şaşırtmıştır, ne olduğunu bilmiyorum ama bir şey varsa umarım Demba Ba, fermuarını açar (sosyal medyasında kullandığı ağzına fermuar çekilmiş bir insan görseline hitaben) ve söyleyeceğini söyler. İlginç bir durum, Türk futbolunda alışılagelmiş bir durum değil. Eğer bir şey yoksa da bunu söylemesi lazım, camiaların zan altında kalmaması lazım" diyerek devam etti.



KUPADA DA FİNALE ÇIKMAYI BAŞARDIK



Dört büyük takım içinde yalnızca Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda kaldığını ifade eden Başkan Çebi, "Bu da başarılı olduğumuzun bir diğer ispatı. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzemize götürmeyi istiyoruz" dedi. TFF ve MHK'nin bir takımın şampiyon olmasının hesabını yaptığına inanmadığını söyleyen Başkan Ahmet Nur Çebi, "Yanlış idare edilirse yanlış, iyi idare edilirse iyi deriz. Hakem hatalarının söylenmesi, TFF ve MHK hakkında tereddütlerimiz olduğu anlamına gelmez. Bunu hissettiğimiz an gereğini yaparız. Diğer kulüplerin yöneticilerine seslenmek istiyorum. Eski alışkanlıklarınızı bu lige bulaştırmayın" dedi.