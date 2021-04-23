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Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Beşiktaş-Kayserispor CANLI

Beşiktaş Kayserispor Süper Lig'in 37. haftasında Vodafone Partk'ta karşı karşıya geliyor. Yeni teknik direktörü ile çıkışa geçmek isteyen Kayserispor puan ararken, Beşiktaş şampiyonluk yarışındaki kritik haftalarda hata yapmak istemiyor. Siyah-beyazlılar'ın forvet hattında yer alan , ve bu karşılaşmada oynayamayacak. Karşılaşmaya az bir süre kala futbolseverler Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte Beşiktaş-Kayserispor maçına dair detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 23:11 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 23:23
Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Beşiktaş-Kayserispor CANLI

Süper Lig'in 37. haftasında lider Beşiktaş sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş 72 puanla zirvedeki yerini korurken ile arasında 3, ile arasında 6 puan fark bulunuyor. Siyah beyazlı takım Kayserispor maçından galibiyetle ayrılması durumunda bu puan farklarını koruyacak.

Karşılaşma öncesi futbolseverler Beşiktaş - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte Beşiktaş-Kayserispor maçına dair detaylar...

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Kayserispor maçı 24 Nisan Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Gökhan

KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Uğur, Kolovetsıos, Behich, Lennon, Attamah, Melih, Henrique, Alibec, Muğdat

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

Son haftalarda sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta forvet hattında yer alan , ve Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Öte yandan , ve kadroda yer alamayacak.

Beşiktaş son 6 haftada sadece 2 galibiyet alabildi. Ligin 31. haftasında evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, sonraki hafta 'ya 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 33. haftasında 'u sahasında 3-0 yenen ve 'a da deplasmanda 4-2 üstünlük kurarak ikinci Fenerbahçe ile 4 puanlık farkı koruyan Beşiktaş, son 2 haftada da kritik puan kayıpları yaşadı. 35. haftada ile evinde 2-2 berabere kalan Beşiktaş, son olarak ile 0-0 berabere kaldı.

FORVET HATTINDA BÜYÜK SIKINTI YAŞIYOR

Beşiktaş, kritik haftaların yaşandığı dönemde forvet hattında büyük sıkıntı yaşıyor.

Siyah-beyazlı takımın santrforları Cenk Tosun ile sakatlıkları nedeniyle yarınki maçta görev alamayacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ciddi bir sakatlık yaşayan Cenk Tosun, sezonu kapatmıştı.

Kamerun Milli Takım kampında bulunduğu sırada sakatlanan Aboubakar, 4 maç sonra Demir Grup Sivaspor karşısında görev alsa da yine sakatlandı.

Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunda forvet hattında görev yapan Cyle Larin de kritik haftalarda beklentileri karşılayamadı. Bu sezonun büyük bölümünde orta sahanın solunda görev yapan ve daha etkili olan santrfor oynadığı maçlarda sadece 2 gol atabildi. Ligde 15 golü bulunan Larin, 13 golü kanatlarda oynadığı maçlarda kaydetti. Kanadalı futbolcu, ayrıca son 6 lig maçında sadece bir kez gol sevinci yaşayabildi.

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