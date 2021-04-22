Son dakika spor haberleri: Takımda kalacaklar mı? Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal ve Rosier açıklaması!

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier, gösterdikleri performansla taraftarın sevgilisi oldu. Teknik heyetten de tam not alan ikilinin takımdaki geleceği merak konusu oldu. Siyah-beyazlılarda Başkan Ahmet Nur Çebi, iki futbolcunun son durumlarını açıkladı.



"OYUNCULAR TAKIMDA KALMAK İSTİYOR"

Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in transferi hakkında konuşan Çebi, "İkisini de takımımıza kazandırmak istiyoruz. Netleşen, nokta koyduğumuz görüşme yok. Oyuncuların hepsi kalmak istiyoruz. Aboubakar da kalmak istiyor."