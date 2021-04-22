Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Takımda kalacaklar mı? Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal ve Rosier açıklaması!

Son dakika spor haberleri: Takımda kalacaklar mı? 'den Ghezzal ve Rosier açıklaması!

'ta kiralık olarak forma giyen ve , gösterdikleri performansla göz doldurdu. Siyah-beyazlılarda kulüp başkanı yaptığı açıklamada, iki oyuncuyu da takımda tutmak istediklerini söyledi ve görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 13:38 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 13:51
Son dakika spor haberleri: Takımda kalacaklar mı? Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal ve Rosier açıklaması!

'ta kiralık olarak forma giyen ve , gösterdikleri performansla taraftarın sevgilisi oldu. Teknik heyetten de tam not alan ikilinin takımdaki geleceği merak konusu oldu. Siyah-beyazlılarda Başkan , iki futbolcunun son durumlarını açıkladı.

"OYUNCULAR TAKIMDA KALMAK İSTİYOR"
Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in transferi hakkında konuşan Çebi, "İkisini de takımımıza kazandırmak istiyoruz. Netleşen, nokta koyduğumuz görüşme yok. Oyuncuların hepsi kalmak istiyoruz. da kalmak istiyor."

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