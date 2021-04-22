Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den Vincent Aboubakar açıklaması! "Gelecek sezon..."

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'den Vincent Aboubakar açıklaması geldi. Bu sezon gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vuran Kamerunlu golcü, siyah-beyazlılara büyük katkı verdi. Sezon başında transferine şüpheyle yaklaşılan yıldız futbolcu attığı goller ve takımına hücum organizasyonlarında verdiği destekle dikkat çekti. Aboubakar'ın Beşiktaş ile olan sözleşmesinin otomatik olarak uzamaması için maçlara çıkmak istemediği iddia edilmişti. Ahmet Nur Çebi söz konusu iddialarla ilgili konuştu ve 29 yaşındaki futbolcunun geleceği hakkında net ifadeler kullandı.

İşte o sözler...



"GELECEK SENE DE BEŞİKTAŞ'TA OLACAKTIR"

"Aboubakar, son derece naif, kafasında art niyet olmayan futbolcularımızdan bir tanesi. Aboubakar'ın kontratını ben yaptım. Camiamızın bana ne kadar güvendiğini biliyorum. Aboubakar futbolcumuzdur, gelecek sene de bizde olacaktır. Kontrat opsiyonu Beşiktaş'tadır. Beşiktaş, Aboubakar'dan bu sene alacağından fazlasını almıştır. Hakkı yendiyse bunu teslim edecek, vicdanlı birisiyim. Bizde hakkı çok, katkısı çok. Aboubakar, Beşiktaş istediği takdirde Beşiktaş'ta oynayacaktır. Aboubakar'ın oynamamak gibi bir teklifi olmamıştır. Külliyen yalandır. Beşiktaş kocaman bir takımdır. Aboubakarlı veya Aboubakarsız takımımız bizi şampiyon yapmaya yeter. Aboubakarsız da şampiyon oluruz. Aboubakar çok kıymetli, hakkı var. Beşiktaş'ın opsiyonu var, Beşiktaş isterse oynar. Futbolcularımız üstündeki algılardan kaçınmalarını rica ediyorum kişilerin. Tepkimiz çok sert olabilir, çok sert olabilir. Kimsenin anlamayacağı kadar sert olabilir. Beşiktaş şampiyonluğa giderken futbolcularımızla oyun oynamaktan uzak dursunlar. Herkes hadddini bilsin"