Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın transferini resmen duyurdu! Yıllık 10 milyon...

Son dakika spor haberi: 'ın transferini resmen duyurdu! Yıllık 10 milyon...

Son dakika transfer haberi: 'de liderlik koltuğunda oturan 'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen siyah beyazlılar, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Usta isim, 'ın yeni transferini resmen duyururken, alacağı ücreti de açıkladı. İşte o isim kazanacağı rakam... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 17:48
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın transferini resmen duyurdu! Yıllık 10 milyon...

'in 35. haftasında , deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın transferini resmen duyurdu! Yıllık 10 milyon...

Siyah beyazlılar, karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrıldı ve 1 puanı hanesine yazdırdı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın transferini resmen duyurdu! Yıllık 10 milyon...

Beraberlik sonrası liderlik koltuğunu korumayı başaran , şampiyonluğu sonuna kadar götürüp kupayı kaldırmak istiyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın transferini resmen duyurdu! Yıllık 10 milyon...

Lig yarışına devam eden 'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın transferini resmen duyurdu! Yıllık 10 milyon...

Ara transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna kazandıran siyah beyazlılar, yaz transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın transferini resmen duyurdu! Yıllık 10 milyon...

Birçok bölge için transfer arayışlarına giren , ilk transferini bitirdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın transferini resmen duyurdu! Yıllık 10 milyon...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, 'ın ilk transferini duyururken alacağı ücreti de açıkladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın transferini resmen duyurdu! Yıllık 10 milyon...

Uzundurukan, "Beşiktaş, Salih Uçan ile anlaştı. Oyuncuya yıllık 10 milyon TL ödenecek." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın transferini resmen duyurdu! Yıllık 10 milyon...

Salih Uçan için Galatasaray'da devreye girmişti.

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