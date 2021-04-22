Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın transferini resmen duyurdu! Yıllık 10 milyon...

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
Siyah beyazlılar, karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrıldı ve 1 puanı hanesine yazdırdı.
Beraberlik sonrası liderlik koltuğunu korumayı başaran Kartal, şampiyonluğu sonuna kadar götürüp kupayı kaldırmak istiyor.
Lig yarışına devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Ara transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna kazandıran siyah beyazlılar, yaz transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam ediyor.
Birçok bölge için transfer arayışlarına giren Beşiktaş, ilk transferini bitirdi.
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Beşiktaş'ın ilk transferini duyururken alacağı ücreti de açıkladı.
Uzundurukan, "Beşiktaş, Salih Uçan ile anlaştı. Oyuncuya yıllık 10 milyon TL ödenecek." ifadelerini kullandı.
Salih Uçan için Galatasaray'da devreye girmişti.