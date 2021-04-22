Son dakika spor haberi: Beşiktaş Larin'in fiyatını belirledi

Sezon başında St. Etienne'in talip olduğu Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, birçok kulübün radarında.
Sezon başında St. Etienne'in talip olduğu Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, birçok kulübün radarında.
Süper Lig lideri Beşiktaş'ta bu sezon fark yaratan isimlerin başında Cyle Larin geliyor.
Sezon başında bir başka takıma kiralanması gündeme gelen Larin, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine takımda kalmıştı.
Yalçın'ın sol kanat forvet bölgesinde kullandığı 25 yaşındaki futbolcu, çağ atladı.
Beşiktaş, bu sezon tüm kulvarlarda 19 gol atan yıldız futbolcunun değerini belirledi.
İspanyol basınında yer alan haberde siyah-beyazlıların Larin için 12 milyon Euro talep ettiğini yazdı.