Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş Larin'in fiyatını belirledi

Son dakika spor haberi: Larin'in fiyatını belirledi

Son dakika haberi: Geçen sezon ekibi 'e kiralandıktan sonra skor yapmaktaki sıkıntısını bitiren ve bu sezon Beşiktaş'ta 39 maçta 19 gol atan için birçok kulüp devreye girmişti. Siyah-beyazlılar yıldız futbolcunun fiyatını belirledi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 18:46
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Larin'in fiyatını belirledi

Sezon başında St. Etienne'in talip olduğu 'ın Kanadalı golcüsü , birçok kulübün radarında.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Larin'in fiyatını belirledi

Süper Lig lideri 'ta bu sezon fark yaratan isimlerin başında geliyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Larin'in fiyatını belirledi

Sezon başında bir başka takıma kiralanması gündeme gelen Larin, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın isteği üzerine takımda kalmıştı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Larin'in fiyatını belirledi

Yalçın'ın sol kanat forvet bölgesinde kullandığı 25 yaşındaki futbolcu, çağ atladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Larin'in fiyatını belirledi

, bu sezon tüm kulvarlarda 19 gol atan yıldız futbolcunun değerini belirledi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Larin'in fiyatını belirledi

İspanyol basınında yer alan haberde siyah-beyazlıların Larin için 12 milyon Euro talep ettiğini yazdı.

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