Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta hayal kırıklığı

Son dakika spor haberi: 'ta hayal kırıklığı

Son dakika haberi: Beşiktaş'ın yıldız futbolcularının etkisiz performansı dikkatlerden kaçmıyor. maçında Aboubakar 45 dakika boyunca tek şut bile atamazken, N’Koudou, ve Adem performanslarıyla adeta tel tel döküldü!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta hayal kırıklığı

'ın kötü futbolunda daha önce iyi futbollarıyla övülen oyuncuların gösterdikleri kötü oyun etkili oldu. Özellikle son dönemin en etkili isimleri olarak dikkat çeken ve 'deki yorgunluk dikkat çekti. N'Koudou her zamanki gibi hayal kırıklığı yarattı. de girdikten sonra oyuna etki etmedi. Aboubakar 45 dakika boyunca hiç şut atamadı. İkinci yarıda oyuna giren N'Koudou 3 top kaptırdı, 6 kez top kontrol edemedi, 9 top kaybı yaptı. de 9 kezle yine Beşiktaş'ın en fazla top kaybeden ismi oldu. Ljajic girdikten sonra 5 isabetsiz orta yaptı. Maça başlayan üç orta saha oyuncusu , Atiba ve hiç kilit pas veremezken, Ghezzal da oyundayken 2 isabetsiz orta yaptı.

BAŞKAN BUGÜN TOPLANTI YAPIYOR

'de lider durumda olan Beşiktaş'ta Başkan 'nin açıklama yapacağı ifade edildi. Siyah- beyazlıların başkanının, bugün saat 13.00'te 'nde basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi. Ahmet Nur Çebi'nin şampiyonluk yarışına ve gündeme dair önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

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