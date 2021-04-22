Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta hayal kırıklığı

Beşiktaş'ın kötü futbolunda daha önce iyi futbollarıyla övülen oyuncuların gösterdikleri kötü oyun etkili oldu. Özellikle son dönemin en etkili isimleri olarak dikkat çeken Atiba ve Ghezzal'deki yorgunluk dikkat çekti. N'Koudou her zamanki gibi hayal kırıklığı yarattı. Ljajic de girdikten sonra oyuna etki etmedi. Aboubakar 45 dakika boyunca hiç şut atamadı. İkinci yarıda oyuna giren N'Koudou 3 top kaptırdı, 6 kez top kontrol edemedi, 9 top kaybı yaptı. Larin de 9 kezle yine Beşiktaş'ın en fazla top kaybeden ismi oldu. Ljajic girdikten sonra 5 isabetsiz orta yaptı. Maça başlayan üç orta saha oyuncusu Josef, Atiba ve Dorukhan hiç kilit pas veremezken, Ghezzal da oyundayken 2 isabetsiz orta yaptı.

BAŞKAN BUGÜN TOPLANTI YAPIYOR

Süper Lig'de lider durumda olan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıklama yapacağı ifade edildi. Siyah- beyazlıların başkanının, bugün saat 13.00'te Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi. Ahmet Nur Çebi'nin şampiyonluk yarışına ve gündeme dair önemli açıklamalar yapması bekleniyor.