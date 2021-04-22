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'de maçı hazırlıkları

Spor Toto 'in 37. haftasında sahasında 'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde ve takımla çalıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 18:59
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

'in 37'nci haftasında ile karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürdü.

'nde Futbol A Takım Direktörü yönetiminde gerçekleştirilen neşeli idmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi. Isınma ve 5'e 2 top kapma çalışmaları ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli ekipte ile idmanın ilk bölümünde takımla, sonrasında ise bireysel çalışmalar ile hazırlıklarını sürdürürken; , ve 'nin tedavilerine devam edildi.

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