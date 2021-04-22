Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 37'nci haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen neşeli idmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi. Isınma ve 5'e 2 top kapma çalışmaları ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil ile Gökhan Gönül idmanın ilk bölümünde takımla, sonrasında ise bireysel çalışmalar ile hazırlıklarını sürdürürken; Altay, Sadık ve Perotti'nin tedavilerine devam edildi.