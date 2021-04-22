Benteke sürprizi

Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı olan Beşiktaş, bir yandan da yeni sezona yönelik transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyahbeyazlılarda ilk hedef yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yapmak. Bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdüren Kara Kartal'da, Sergen Yalçın'ın önüne bazı isimler geliyor... Fizibilite yapan Yalçın ve scout ekibi yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürürken listedeki isimlerden birinde son dakika gelişmesi yaşandı

BELÇİKA BASINI YAZDI

Geniş ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılarda Cenk Tosun'un Everton'a dönecek olması Kara Kartal'ı yeni bir golcü arayışına itmişti. Crystal Palace'tan ayrılmayı planlayan Christian Benteke'yi gündemine almış olan Beşiktaş konuyu bir sonraki adıma taşıdı ve görüşmelere başladı. Belçika basınından Voetbal Nieuws sitesi geçtiğimiz günlerde Benteke'nin daha önce reddettiği siyah-beyazlılara sıcak bakmaya başladığına dikkat çekmişti...

419 MAÇTA 136 GOL

Düzenli olarak forma giymek isteyen 30 yaşındaki forvet, şampiyon bir takıma gitmek istiyor. Beşiktaş'ın şampiyonluk ipini göğüslemesi halinde Benteke'nin rotasını büyük bir pürüz çıkmazsa İstanbul'a çevirmesi bekleniyor. Daha önce Aston Villa, Mechelen, Liverpool, Kortrijk, Genk ve Standard Liege takımlarının formasını terleten Benteke, kulüpler bazında toplamda 419 maça çıkarken 136 gol kaydedip 55 asist üretti.