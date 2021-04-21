Haberler Beşiktaş Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'a şampiyonluk hediyesi!

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'a şampiyonluk hediyesi!

Spor Toto 'de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla rakipleri ve 'ı umutlandıran Beşiktaş, yine de avantajı elinde bulunduruyor. 36. haftası oynanan Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunan siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'a 'şampiyonluk hediyesi' vermek için kolları sıvadı. İşte o isim ve detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 11:39
Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'a şampiyonluk hediyesi!

Beşiktaş'ta hedef mutlak şampiyonluk ama önümüzdeki sezonun da hesapları şimdiden yapılıyor. Geniş ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen siyah beyazlılarda 'un 'a dönecek olması Kartal'ı yeni bir golcü arayışına itmişti. Bu kapsamda bazı isimler üzerinden analiz yapan teknik kadro kararını verdi...

VE GÖRÜŞMELER...

'tan ayrılmayı planlayan 'yi gündemine almış olan Beşiktaş, konuyu bir sonraki adıma taşıdı ve görüşmelere başladı.

Belçika basınından Voetbal Nieuws sitesi Benteke'nin daha önce reddettiği siyah-beyazlılara sıcak bakmaya başladığına dikkat çekmişti...


ŞAMPİYON TAKIMDA OYNAMAK...

Düzenli olarak forma giymek isteyen 30 yaşındaki forvet oyuncusu şampiyon bir takıma gelecek olmanın da farkını yaşamak istediği kaydedildi.

ROTA İSTANBUL!

Beşiktaş'ın ligi liderlikle göğüslemesi halinde Benteke de bavullarını hazırlayıp rotasını büyük bir pürüz çıkmazsa 'a çevirmesi bekleniyor.

KARİYERİNE DAİR

Daha önce , , , , ve takımlarının formasını terleten Benteke, kulüpler bazında toplamda 419 maça çıkarken 136 gol kaydedip 55 asist üretti.

Oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro.

SON DAKİKA