Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından rakiplerine mesaj gönderdi. Sözlerine Sivasspor maçıyla başlayan Yalçın, "Puan kayıpları olabilir. Sivas da zor bir deplasman. Burada bıraktığımız iki puana üzülmüyorum ama geçtiğimiz hafta kazanmamız gereken bir maçtan beraberlikle ayrıldık. Larin'i de keyfimden değil sakatlandığı için çıkardım. Tek santrforu maç 0-0 iken sakatlanmazsa çıkarmayız. Sahanın en iyisi hakem Fırat Aydınus'tu. Zevksiz bir maçtı. 0-0 oyunun normal sonucuydu. İkinci yarıda biraz üretmeye çalıştık ama orada da bize maç kazandırmasını beklediğimiz oyuncularımız üretken olamadılar. Maçın tamamında savunma yapan bir takım ile oynadık" dedi. Genç hoca, sözlerini şöyle tamamladı: "Eksikler var ama bir şekilde sahaya çıkarız. Kimse savaştan, mücadeleden vazgeçmiş değil. Şampiyonluk yarışının en büyük adayı biziz. diğerleri ikinci aday. Şampiyonluk için kimse fazla heveslenmesin."