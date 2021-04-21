Dişi Kartallar’dan gol şov: 7-0

Antalya’daki Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu’nun ikinci gününde Beşiktaş fırtınası vardı. A Grubu’nda ikinci maçına çıkan siyah-beyazlılar, Amed Sportif Faaliyetleri 7-0 mağlup etti. Adnan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanan maçta Dişi Kartallar’ın golleri İrem Eren (3), Başak Gündoğdu, Berna Yeniçeri, Kader Hançar ve Yağmur Uraz’dan geldi.
Antalya'daki Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nun ikinci gününde Beşiktaş fırtınası vardı. A Grubu'nda ikinci maçına çıkan siyah-beyazlılar, Amed Sportif Faaliyetleri 7-0 mağlup etti. Adnan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Dişi Kartallar'ın golleri İrem Eren (3), Başak Gündoğdu, Berna Yeniçeri, Kader Hançar ve Yağmur Uraz'dan geldi.