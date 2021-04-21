Haberler Beşiktaş Dişi Kartallar’dan gol şov: 7-0

Dişi Kartallar’dan gol şov: 7-0

Antalya’daki Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu’nun ikinci gününde Beşiktaş fırtınası vardı. A Grubu’nda ikinci maçına çıkan siyah-beyazlılar, Amed Sportif Faaliyetleri 7-0 mağlup etti. Adnan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanan maçta Dişi Kartallar’ın golleri (3), , Berna Yeniçeri, Kader Hançar ve Yağmur Uraz’dan geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Dişi Kartallar’dan gol şov: 7-0
Antalya'daki Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu'nun ikinci gününde Beşiktaş fırtınası vardı. A Grubu'nda ikinci maçına çıkan siyah-beyazlılar, Amed Sportif Faaliyetleri 7-0 mağlup etti. Adnan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Dişi Kartallar'ın golleri (3), , Berna Yeniçeri, Kader Hançar ve Yağmur Uraz'dan geldi.
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