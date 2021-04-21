‘Bizi iyi yetiştirdiler’

Sivas Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın sözleri günün öne çıkanlarından oldu. Çalımbay, “Bizi Beşiktaş altyapısında iyi yetiştirdiler. Önceliğimiz iyi bir insan olmaktı. Ben de Beşiktaşlıyım ama şimdi doğup büyüdüğüm şehirdeyim. Bizim de hedefimiz var” dedi.
Sivas Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın sözleri günün öne çıkanlarından oldu. Çalımbay, "Bizi Beşiktaş altyapısında iyi yetiştirdiler. Önceliğimiz iyi bir insan olmaktı. Ben de Beşiktaşlıyım ama şimdi doğup büyüdüğüm şehirdeyim. Bizim de hedefimiz var" dedi.