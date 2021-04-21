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‘Bizi iyi yetiştirdiler’

Teknik Direktörü ’ın sözleri günün öne çıkanlarından oldu. Çalımbay, “Bizi altyapısında iyi yetiştirdiler. Önceliğimiz iyi bir insan olmaktı. Ben de Beşiktaşlıyım ama şimdi doğup büyüdüğüm şehirdeyim. Bizim de hedefimiz var” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
‘Bizi iyi yetiştirdiler’
Teknik Direktörü 'ın sözleri günün öne çıkanlarından oldu. Çalımbay, "Bizi altyapısında iyi yetiştirdiler. Önceliğimiz iyi bir insan olmaktı. Ben de Beşiktaşlıyım ama şimdi doğup büyüdüğüm şehirdeyim. Bizim de hedefimiz var" dedi.
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