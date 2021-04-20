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Son dakika spor haberleri | maçı öncesinde konuştu!

'in 36. haftasında lider ile deplasmanda karşılaşıyor. Mücadele öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu. İşte Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 18:27 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 18:39
Son dakika spor haberleri | Sergen Yalçın Sivasspor Beşiktaş maçı öncesinde konuştu!

'in 36. haftasında lider ile deplasmanda karşılaşıyor.

Mücadele öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu.

İşte Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Geldiğimiz günden beri inanılmaz rüzgar vardı ama stadyumda kesilmiş. Maç oynamak için güzel bir ortam var bence."

"Taraftarımızın yanımızda olmasını görmek bizim için mutluluk verici. Onlarla beraber oynayamasak da onların sevgisini hissediyoruz."

"Sivasspor iyi oynuyor ve iyi sonuçlar alıyor. Belki de 'nun en zorlu deplasmanı. Kazanmak çok önemli, kazanıp öndeki avantajımızı ve pozisyonumuzu korumak istiyoruz."

", takıma yardımcı olmak istediğini söyledi. Biz de başlatalım dedik. Sakatlıktan dönen oyuncuları başlatıp, görmek çok daha mantıklı diye düşünüyoruz. İnşallah sakatlık olmadan maçı bitirir."

" bu ligin en tecrübeli hocalarından biri. Çalıştığı takımlarda başarılı olmuş biri, camiamızın da sembol isimlerinden biri. Değerli bir abimiz. İnşallah öyle kalır."

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