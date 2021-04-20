Sivasspor 0-0 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında heyecan başladı. Gecenin maçında lider Beşiktaş deplasmanda Sivasspor'un rakibi oldu.

Son lig maçında MKE Ankaragücü ile berabere kalan ve şampiyonluk yolunda ağır yara alan siyah-beyazlılar, Sivasspor karşısında da sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve kan kaybı yaşamaya devam etti. Sivasspor ise bu beraberlikle yenilmezlik serisini 13'e çıkarttı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş liderliğini sürdürdü ve puanını 72'ye yükseltti. Ev sahibi Sivasspor ise 51 puanla 8. sırada yer aldı.

ABOUBAKAR ŞOKU!

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan ve ilk 11'deki yerine geri dönen Vincent Aboubakar, mücadelede ilk yarının son anlarında yeniden sakatlandı. Yıldız golcü ikinci yarıda sahaya çıkmadı ve yerini N'Koudou'ya bıraktı.

WELINTON CEZALI!

Siyah-beyazlılarda sarı kart sınırındaki futbolculardan Welinton, cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

3' Aboubakar'ın pasıyla Larin savunmanın arkasına sarkmak istedi. Ama Aboubakar pasın şiddetini iyi ayarlayamayınca top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

7' Ceza sahasının solunda topla buluşan Gradel, şık bir çalımla iki rakibinden sıyrıldı. Kale sahasına çevirmek istediği topu Vida uzaklaştırdı.

9' Ceza sahasının solunda topla buluşan Robin Yalçın'ın içeriye çevirdiği topa Fajr son anda dokundu. Sağ çapraza açılan top Erdoğan'ın önünde kaldı. Erdoğan'ın sert şutu üstten auta gitti.

25' Vida'nın ıska geçtiği top Yatabare'nin önüne düştü. Yatabare topla birlikte ceza sahasına sokuldu. Ama Welinton yetişip rakibine vuruş şansı tanımadı.

39' Ghezzal'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Larin'in şutu farklı şekilde yandan dışarıya gitti.

46' Welinton, sağ çaprazdan sert bir vuruş yaptı. Kaleci Ali Şaşal iki hamlede topu kontrol etti.

48' Welinton sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

52' Ghezzal'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Rosier'in şutunda top üstten auta gitti.

57' Hızlı gelişen Sivasspor atağında sağ kanatta topla buluşan Erdoğan, N'Sakala'dan sıyrıldı. Ceza sahasına sokulup dar açıdan uzak köşeye doğru sert bir vuruş yaptı. Top kaleye paralel gitti.

68' Fajr'in arka direğe doğru kullandığı serbest vuruşta Camara kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

75' Stat ışıklarında yaşanan problem nedeniyle oyun durdu.

80' Fırat Aydınus iki takımın oyuncuları ile de konuştu ve oyunun devam etmesine karar verildi.

91' Erdoğan sol kanattan ceza sahasına doğru sokuldu. Yerden kale sahasına doğru pasını verdi. Ersin'i aşan topu Vida uzaklaştırdı.