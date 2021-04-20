Fikstür müjdesi

Sivasspor ile bugün deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 72 saat geçmeden 37. hafta mücadelesinde 23 Nisan Cuma günü Kayserispor ile karşılaşacak, yine dört gün sonra Çaykur Rizespor ile oynayacaktı. Siyah-beyazlı kulübün, bu tepki toplayan fikstür nedeniyle TFF'ye yaptığı başvuru kabul edildi. Kartal'ın maç günleri değişti. TFF tarafından yapılan değişikliğe göre, Beşiktaş- Kayserispor karşılaşması 24 Nisan Cumartesi günü saat 19'da Vodafone Park'ta oynanacak. Kartal'ın 38. haftada Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma ise 28 Nisan Çarşamba gününe alındı. Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da oynanacak.Beşiktaş'tan TFF'ye fikstür isyanı geldi. 8 gün içinde 3 maç oynayacak olan siyah beyazlılar, Kayserispor karşılaşmasının 23 Nisan Cuma günü yerine 24 Nisan Cumartesi gününe alınmasını istedi. Süper Lig'in daha önce açıklanan takvimine göre Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Siyahbeyazlılar bu mücadeleden sadece 72 saat sonra da Cuma günü 19.00'da Kayserispor'u konuk edecek. Beşiktaş'ın maçının alınmasını istediği tarih 24 Nisan Cumartesi günü. Yönetim "Biz salı ve cuma maç yapacağız. Haftayı 'bay' geçen rakibimiz ise pazar günü oynayacak. Bu nasıl bir fikstür böyle" diyerek TFF'ye tepki gösterdi.