Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan transferde sürpriz aday: Barış Alper Yılmaz

'tan transferde sürpriz aday:

, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Genç yeteneklerin peşinde olan , 1. Lig ekiplerinden 'de forma giyen 'ı listesine ekledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 11:35
Beşiktaş'tan transferde sürpriz aday: Barış Alper Yılmaz

Genç yeteneklerin peşinde olan , 1. Lig ekiplerinden 'de forma giyen 'ı listesine ekledi. da oynayan 20 yaşındaki sol kanat, bu sezon Başkent ekibiyle 33 maçta 6 gol, 5 asistle üretti.

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?
23 mayıs 2000 tarihinde Rize'de dünyaya gelen genç futbolcu, sol kanatta forma giyiyor. Barış, tercih edilmesi halinde sağ kanatta ve santrfor bölgesinde de oynayabiliyor.

Barış Alper, 2017-18 sezonunda Rize'den Ankara Demirspor'a transfer olurken, sezon başında da Keçiörengücü'nün yolunu tuttu.

Barış Alper Yılmaz bu sezon 33 maçta 6 gol 5 asist üretti.

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