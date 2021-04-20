Beşiktaş'tan transferde sürpriz aday: Barış Alper Yılmaz

Genç yeteneklerin peşinde olan Kartal, 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'de forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı listesine ekledi. Ümit Milli Takımımızın da oynayan 20 yaşındaki sol kanat, bu sezon Başkent ekibiyle 33 maçta 6 gol, 5 asistle üretti.

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

23 mayıs 2000 tarihinde Rize'de dünyaya gelen genç futbolcu, sol kanatta forma giyiyor. Barış, tercih edilmesi halinde sağ kanatta ve santrfor bölgesinde de oynayabiliyor.

Barış Alper, 2017-18 sezonunda Rize'den Ankara Demirspor'a transfer olurken, sezon başında da Keçiörengücü'nün yolunu tuttu.

Barış Alper Yılmaz bu sezon 33 maçta 6 gol 5 asist üretti.