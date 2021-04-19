Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a yeni kanat! Fransa'dan sürpriz isim

Sezon sonu için transfer listesi hazırlıkalrına girişen ve önceliği orta saha olarak belirleyen Beşiktaş yönetiminde kanat forvet adayları da gündeme gelmeye başladı.
Sezon sonu için transfer listesi hazırlıkalrına girişen ve önceliği orta saha olarak belirleyen Beşiktaş yönetiminde kanat forvet adayları da gündeme gelmeye başladı.
N'Koudou'dan tam verim alınamaması, Gökhan Töre'nin sezonun büyük bölümünü sakat ve kulübede geçirmesi, Cyle Larin'in de asıl mevkiinin kanat olmaması nedeniyle takviye için liste hazırlıklarına start veren siyah-beyazlılarda bu isimlerden birinin Portekizli futbolcu Rony Lopes olduğu öğrenildi.
Bonservisi İspanyol ekibi Sevilla'da olan fakat bu sezonu Fransız ekibi Nice'te geçiren 25 yaşındaki futbolcunun kiralama opsiyonuyla düşünüldüğü belirtildi.