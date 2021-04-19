Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a yeni kanat! Fransa'dan sürpriz isim

KOLAY KOLAY SAKATLANMIYOR

Rony Lopes, sakatlık konusunda da sıkıntılı bir isim değil. Profesyonel futbol kariyerindeki en ciddi sakatlığını 2018-2019 sezonunda yaşadığı uyluk gerilmesi nedeniyle yaşayan 25 yaşındaki skorer oyuncu, bu sezon ise sadece kas yaralanması nedeniyle 15 gün sahalardan uzak kaldı.