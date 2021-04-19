Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a yeni kanat! Fransa'dan sürpriz isim

Son dakika spor haberleri: 'a yeni kanat! 'dan sürpriz isim

ve N’Koudou'dan yeterli verim alınamaması yönetimini arayışa itti. 5 adaylık bir liste oluşturacak olan siyah-beyazlıların, ilk sıraya 'de forma giyen yıldız futbolcuyu yazdığı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a yeni kanat! Fransa'dan sürpriz isim
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Sezon sonu için transfer listesi hazırlıkalrına girişen ve önceliği orta saha olarak belirleyen yönetiminde kanat forvet adayları da gündeme gelmeye başladı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a yeni kanat! Fransa'dan sürpriz isim

N'Koudou'dan tam verim alınamaması, 'nin sezonun büyük bölümünü sakat ve kulübede geçirmesi, Cyle Larin'in de asıl mevkiinin kanat olmaması nedeniyle takviye için liste hazırlıklarına start veren siyah-beyazlılarda bu isimlerden birinin Portekizli futbolcu Rony Lopes olduğu öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a yeni kanat! Fransa'dan sürpriz isim

Bonservisi İspanyol ekibi Sevilla'da olan fakat bu sezonu Fransız ekibi Nice'te geçiren 25 yaşındaki futbolcunun kiralama opsiyonuyla düşünüldüğü belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a yeni kanat! Fransa'dan sürpriz isim

SEVILLA SORUN ÇIKARMAZ
yönetiminin, yaşı ilerlememiş ve gelişime açık isimlerden 5 adaylık bir liste yaptıktan sonra teknik direktör Sergen Yalçın ile görüşeceği kaydedildi. Sol ayaklı olmasına rağmen sağ kanat forvet pozisyonunda oynayan 1.74 boyundaki Lopes, orta sahada da görev yapabiliyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a yeni kanat! Fransa'dan sürpriz isim

'ın kiralama teklifi yapması halinde İspanyol Sevilla'nın da onay verme ihtimali bulunuyor. Bonservis bedeli 8 milyon euro civarında olan Portekizli futbolcu, bu sezon Nice'te 26 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a yeni kanat! Fransa'dan sürpriz isim

macerası verimli geçmeyen Lopes, daha önce siyah-beyazlı formayı giyen Pepe ve Quaresma nedeniyle 'a sıcak bakabilecek bir oyuncu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a yeni kanat! Fransa'dan sürpriz isim

KOLAY KOLAY SAKATLANMIYOR
Rony Lopes, sakatlık konusunda da sıkıntılı bir isim değil. Profesyonel futbol kariyerindeki en ciddi sakatlığını 2018-2019 sezonunda yaşadığı uyluk gerilmesi nedeniyle yaşayan 25 yaşındaki skorer oyuncu, bu sezon ise sadece kas yaralanması nedeniyle 15 gün sahalardan uzak kaldı.

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