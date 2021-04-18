Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan futbolcularıyla özel görüşme!

Son dakika spor haberleri: Teknik Direktörü 'dan futbolcularıyla özel görüşme!

'ın başarılı teknik adamı , “Bizim için hesapta olmayan bir kayıp oldu. Ama uzun yolda bazen böyle kazalar olur, rakiplerimiz de bu tür kayıplar yaşayacaktır. Avantaj kaybettik o kadar” yorumunu yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan futbolcularıyla özel görüşme!

Süper Lig lideri , A.Gücü önünde 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak önemli bir avantajı kullanamadı. 'ta oynanan karşılaşmada 'in kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan 'ın öğrencileri, kötü oyun sonrası 1 puana razı oldu. Başarılı teknik adam, alınan bu beraberliğe rağmen oyuncularına moral vermeyi ihmal etmedi.

"TELAFİ EDECEĞİZ"
Maç sonrası basın toplantısında "Galibiyetini hak eden bir oyun oynamadık" özeleştirisini yapan Sergen Yalçın, oyuncularıyla yaptığı özel görüşmede ise şu ifadeleri kullandı: "Bizim için hesapta olmayan bir kayıp oldu. Ama uzun yolda bazen böyle kazalar olur. Rakiplerimiz de bu tür kayıplar yaşayacaktır. Avantaj kaybettik, o kadar. Bu maçı bırakın artık. 4 gün içinde çok önemli 2 maçımız var. Bunları kazanalım, bu beraberliği telafi edelim."

Beşiktaş, son 5maçta 3'üncü kez puan kaybetti. Önce ile 1-1 berabere kalan , ardından 'ya 1-0 yenildi. 3-0 ve 'u 4-2 yenen siyahbeyazlılar, önceki akşam A.Gücü ile 2-2 berabere kalınca son beş maçta 7 puan kaybetmiş oldu.

GOLCÜLER ARANDI
Beşiktaş, A.Gücü maçında 'ın ve sadece 3 maç oynasa bile 'un yokluğunu çok net bir şekilde hissetti. Beşiktaş, 'in santrfor oynadığı 7 maçın 3'ünü kazanıp 2'sini kaybederken, 2 maçta da berabere kaldı. 26 yaşındaki futbolcu bu 7 maçta 2 gol attı. Cyle Larin oynadığı 25 maçta ise 13 kez gol sevinci yaşadı.

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