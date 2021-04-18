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Son dakika spor haberi: idmanına sürprizi

Son dakika spor haberi: Spor Toto 'in 36. haftasında , deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beşitkaş Başkanı , bugün gerçekleştirilen antrenmanı izledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 16:49
Son dakika spor haberi: Beşiktaş idmanına Ahmet Nur Çebi sürprizi

, 'in 36'ncı haftasında Demir Grup ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

'nde gerçekleştirilen idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

BAŞKAN ÇEBİ ANTRENMANI TAKİP ETTİ

Beşiktaş Başkanı , Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ile Futboldan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi de bugün gerçekleştirilen antrenmanı izledi.

Siyah-beyazlılar, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 16.00'da özel bir uçakla 'a giderek kampa girecek.

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