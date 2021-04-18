Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın planı belli oldu! Aboubakar...

Beşiktaş, Aboubakar'ın yokluğunda oynadığı son 4 maçta 5 puan kaybederken, Cenk Tosun'un da sezonu kapatması tüm planları altüst etti.



2-2 biten Ankaragücü maçında bütün gollerin rakip oyunculardan gelmesi ise hücumda yaşanan kısırlığı bir kez daha su yüzüne çıkardı. Bu süreçte sol kanattan forvete geçen Cyle Larin, beklentileri karşılayamadı.



Teknik heyet, gol sorununa çözüm ararken, Aboubakar'dan gelen iyi haber büyük sevince neden oldu. Kamerunlu forvet, dün takımla çalışmalara başladı.



Sergen Yalçın'ın, ağrılarının nüksetmemesi halinde Aboubakar'ı zorlu Sivasspor deplasmanında sahaya süreceği öğrenildi. (Sabah)