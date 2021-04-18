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'ta 'ın planı belli oldu! Aboubakar...

'ta son dakika haberi... Yıldız futbolcu 'ın Cumartesi günü takımla çalışmalara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. , ağrıları nüksetmemesi halinde talebesini Sivas maçında oynatmayı planlıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 06:50
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın planı belli oldu! Aboubakar...

, Aboubakar'ın yokluğunda oynadığı son 4 maçta 5 puan kaybederken, Cenk Tosun'un da sezonu kapatması tüm planları altüst etti.

2-2 biten Ankaragücü maçında bütün gollerin rakip oyunculardan gelmesi ise hücumda yaşanan kısırlığı bir kez daha su yüzüne çıkardı. Bu süreçte sol kanattan forvete geçen Cyle Larin, beklentileri karşılayamadı.

Teknik heyet, gol sorununa çözüm ararken, Aboubakar'dan gelen iyi haber büyük sevince neden oldu. Kamerunlu forvet, dün takımla çalışmalara başladı.

'ın, ağrılarının nüksetmemesi halinde Aboubakar'ı zorlu deplasmanında sahaya süreceği öğrenildi. (Sabah)

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